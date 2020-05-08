【新冠肺炎】瑞典海關限制連花清瘟入境：成分僅薄荷醇，無療效

近日，瑞典媒體報道稱，瑞典方面對來自中國的連花清瘟藥物進行檢測，發現成分僅為薄荷醇，稱對治療新冠肺炎（COVID-19）沒有作用，並限制該藥物入境。

於中國的連花清瘟藥物，瑞典藥品管理局的調查人員托馬斯·尼爾森（Tomas Nilsson）表示，「我們收到了海關總署的許多報吿，連花清瘟膠囊已經被禁止了。」

瑞典藥品管理局和海關署將連花清瘟膠囊描述為「未經許可的，不得從申根區以外的國家運輸的藥物」，因此將其扣押在邊境。

中國對新冠肺炎患者尤其是輕症患者普遍採取了中藥治療。圖為2月26日，在武漢江夏方艙醫院的「流動應急智能中藥房」裏，工作人員在製作中藥。（新華社）

另外，瑞典分子細胞生物學教授丹·拉罕馬爾（Dan Larhammar）則稱，「連花清瘟膠囊」聲稱包含約13種草藥，但事實上只是薄荷醇。

瑞典藥品管理局也提出警吿：我們還沒有任何研究表明該藥有效，絕對不是我們推薦的東西。

據悉，2020年2月，連花清瘟膠囊（顆粒）被列入中國國家衛生健康委《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第六版）》。2020年4月，中國國家藥監局下發的《藥品補充申請批件》顯示，以嶺藥業生產的連花清瘟膠囊（顆粒）被批准可用於新冠病毒性肺炎輕型、普通型引起的發熱、咳嗽、乏力，療程為7至10天。

另據《中國青年報》5月6日報道，4日晚，中國工程院院士鍾南山應邀為留學生答「疫」解惑時表示，「進行實驗後，我有底氣、有證據來說，連花清瘟真地有效。」