中印多輪邊境會談尚無進展　將進行更多司令級對話

中國和印度近期在有爭議地區出現摩擦，有可能導致嚴重的地緣政治衝突。印度媒體指出，兩國相關人士正在進行談判，惟來到5月25日，仍未取得進展。

據立場右傾的印度月刊SwarajyaMag在5月25日援引消息人士的話報道，印度陸軍和中國人民解放軍為解決兩國邊境拉達克（Ladakh）東部對峙問題已經進行5輪會談，最近一次會談於24日舉行，至今為止仍未取得突破性進展。

一名印度軍方高級人員說，將進行更多司令級對話。這個情況會得到解決，但印軍會繼續在實際控制線附近進行建設。由5月5日延續至5月6日早上的中印邊境摩擦，緣於印度在邊境進行道路以及基礎設施建設，而中方反對。 此舉被認為是印度想永久佔領加勒萬河河谷地區。

消息人士指出，自2020年5月5日以來，雙方軍隊發生多次衝突。在實際控制線（Line of Actual Control，LAC）範圍內，雙方已經部署1,000多名士兵並在多個地區增派軍隊。

SwarajyaMag引述消息人士指出，當地有3至4處地方自5月5日起，是處於劍拔弩張的狀態。此外德里格高地（Trig Heights）、代姆焦格（Demchok）及久馬爾（Chumar）都因中印邊境近期的情況而變得不穩定。

《印度時報》5月25日報道，中國軍隊目前在拉達克地區實際控制線上已派5,000多名士兵進駐，印方隨之增派部隊以匹配其兵力。

據印度軍方消息人士稱，印度已在班公錯湖（Pangong Tso）和加勒萬河河谷地區加強軍力部署應對中國在上述地區部署的2,000名士兵，以及加強臨時基礎設施。SwarajyaMag還指出，兩國軍隊5月5日於班公錯湖岸邊發生對峙後，中方在印度境內調動重型車輛並在距離對峙點不太遠的地區設立了一支龐大的部隊。

5月22日，印度陸軍總參謀長納拉瓦內（Manoj Mukund Naravane）訪問位於拉達克的第14軍團總部，並審查印度與中國實際控制線之間的軍隊部署。

消息人士強調，根據印方目前的實地評估，中國軍隊在該地區增兵的方式在短期內使印度感到意外。

就中印邊境對峙問題，中國外交部發言人趙立堅曾於5月21日的中國外交部例行記者會上表示，中方對中印邊界問題的立場是一貫的、明確的。中國邊防部隊堅決維護國家領土主權安全，堅決應對印方越線侵權活動，堅決維護中印邊境地區的和平與穩定。