【N號房】兩名會員被捕　罪名為「加入犯罪集團」

韓國法院5月26向兩名「N號房」會員發出拘捕令，兩人即時被警方正式拘捕，成為N號房事件中首宗被拘捕的會員案。

N號房：攝於3月25日，Ｎ號房的其中一名主犯，「博士」趙主彬被移交檢察部門。GODGOD自當時一直失蹤。（Reuters）

兩人25日同出席法院拘捕前審訊，經審議後法院在26日發出拘捕令，正式拘捕兩人。

韓國多個傳媒報道指，兩人均為有關社交頻道的付費會員，遭警方以「加入犯罪集團」落案起訴。法院認為，兩名會員明知趙主彬運營的「博士房」聊天室，是有組織的犯罪團體，加入並成為收費會員，為犯罪活動提供資金，因此適用於加入犯罪集團罪。

在N號房事件曝光後，有網民表示自己會否因加入成為會員被捕。這亦是韓國首次以此名義，拘捕類似案件中的疑犯。報道指出目前韓國警方已正對60多名收費會員展開獨立調查，今後加入犯罪集團罪可能會適用於所有付費會員。

N號房事件發生自2018年12月，由「GODGOD」文亨旭及「博士」趙主彬等人先後在通訊軟件Telegram上開設聊天室，引誘、威脅及上載女性遭性剝削的片段，並在群組出售。受害女性最少有74人，包括16名未成年少女。

韓國N號房事件懶人包（點圖了解更多）：