N號房｜改編電影落實開拍被網民怒斥抽水　導演曾拍張紫妍事件

韓國早在3月底爆出的「N號房」性暴力事件震驚亞洲，不過至今仍未告一段落，主腦「博士」於事件爆出後極速落網，反而24歲的創始人GODGOD避走至今，才終於11日被捕，兩人同樣是利用Telegram來建立性聊天室的主謀，事件中牽連甚廣，更令女性成玩物，當初南韓總統文在寅都下令必定要徹查事件。

韓國「N號房」事件的主犯趙周斌（音譯，又名趙主彬）由警方押送至首爾的檢察辦公室。（路透社）

「N號房」事件一出後，有指曾執導《紙飛機》和《模範生》極具社會議題的盧洪植導演，將會以「N號房」事件翻拍成電影，其中《模範生》是講述10多歲未成年女童發生性交易的故事，而《紙飛機》則是將已故南韓藝人張紫妍事件搬上銀幕的故事。

《紙飛機》則是講述已故南韓女藝人張紫妍，在業內期間被逼陪瞓、陪飲酒、進行各種不道德性關係的故事。（電影劇照）

盧洪植是位十分擅長將社會議題放到電影中的導演，不過今次講到將「N號房」事件翻拍成《惡魔的房間》（暫譯）後，引起極多韓國網民不滿以及謾罵，有指他只是為了抽水、製造話題而已。製作公司終於今日宣布不會製作《惡魔的房間》，更不會以「N號房」為宣傳點，不過導演表示：「《惡魔的房間》是對未成年人性剝削的復仇劇，內容是提及性剝削以及性犯罪者必須受到處罰。」

張紫妍的遺書被公開，她披露在2005年至2009年，張紫妍被經紀公司要求，向大企業、金融機構高層人士、演藝企劃公司負責人、新聞媒體高級主管等31名男性，先後提供上百次三陪服務。（視覺中國）

劇本從十多年前已經開始籌備，導演指責「犯罪者在暗黑的街頭中，對未成年者伸出黑手，對他們進行犯罪的行為就像是毒菌一樣蔓延，但從沒有人去解決這些問題。」他更講到這是在準備《模範生》的過程中，同樣策劃了一部要揭發相關事件的電影，是一部講述10代性犯罪的社會電影。《惡魔的房間》將於下半年開始投入拍攝，目前正在考慮相關演員陣容。

導演補充準備《模範生》時，同樣有計劃到一部講述10代性犯罪的社會電影，跟《惡魔的房間》類同。（電影劇照）

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