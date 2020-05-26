【新冠肺炎】約翰遜親信涉違反居家令　蘇格蘭事務副大臣辭職抗議

英國首相高級顧問甘明斯（Dominic Cummings）涉嫌違反針對新型冠狀病毒（COVID-19）疫情實施的居家令的爭議持續，他否認自己犯錯，並獲首相約翰遜（Boris Johnson）支持。朝野仍有很多不滿的聲音，其中蘇格蘭事務副大臣羅斯（Douglas Ross）5月26日決定辭職抗議。

甘明斯25日表示，自己在居家令實施時駕車到英格蘭東北部父母的住所，是希望自己與妻子一旦確診，兒子可交由祖父母暫時照顧。

蘇格蘭事務副大臣羅斯（右）不滿甘明斯違反居家令而辭職，首相約翰遜或可能面對新一輪下台潮。（AP）

羅斯在辭職信中表示，接受對方的說法，認為對方的動機是出於家庭利益，但指很多人在疫情間根本沒法作這些決定。他提到，大家遵守政府指引，自己選區內有很多沒法與至親道別的人、亦有無法為離世家人悼念的家庭、以及未能探望患病親友。羅斯稱自己沒法說他們的決定是錯誤、而政府一名高級顧問的行為是正確。

首相府對於羅斯的離任感到遺憾，並感謝對方的貢獻。不過約翰遜力挺甘明斯的決定，導致保守黨內部出現不穩，有多名黨友議員要求甘明斯下台。

甘明斯是政府「緊急情況科學諮詢小組」（SAGE）成員之一，組內一名流行病學家早前因違反社交疏離令請辭。蘇格蘭首席醫療官考爾德伍德（Catherine Calderwood）亦因被揭違反居家令被迫辭職。