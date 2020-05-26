【中美角力】哈佛學者：兩國對抗最終結果是兩敗俱傷

美國媒體引述一位哈佛大學的政治學教授表示，美國和中國的關係似乎正在惡化，最終的局面將是兩敗俱傷。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）5月26日文章稱，哈佛大學教授艾里森（Graham Allison）在接受CNBC的節目《Squawk Box Asia》採訪時說，疫情席捲中美兩國，隨着疫情衝擊經濟，美國總統特朗普（Donald Trump）和中國國家主席習近平均尋求在國內保持控制。

艾里森教授解釋說，中美這兩個經濟巨人之間的對抗有可能導致第一階段貿易協議的崩潰，以及對新冠肺炎起源的指責遊戲的延續。

艾里森認為對抗將使中美關係惡化，希望這對中美兩國不會造成任何永久傷害（Reuters）

艾里森補充道，「最終的結果可能是雙方都輸。」

艾里森曾擔任克林頓（Bill Clinton）總統時期的國防助理部長，也是里根（Ronald Reagan）總統時期的國防部長特別顧問。

除艾里森外，其他專家也警吿稱，在新冠肺炎爆發之後，北京將難以履行其在第一階段貿易協議中的承諾，該協議要求中國在2021年到來之前，購買2000億美元的美國商品和服務，疫情大流行使這一承諾的實現變得困難。

一些專家還警吿說，中美之間日益緊張的局勢可能導致冷戰。但約翰•桑頓中國中心（John L. Thornton China Center）總監、布魯金斯學會（Brookings Institution）的研究員李成（Cheng Li）對CNBC的節目《Street Signs Asia》表示，即使兩國關係的惡化速度比預期的要快得多，但兩個國家都沒有為此做好準備。

李成稱：「我不認為雙方的政策制定者真的為這場戰爭作好準備。」李成補充說：「戰爭將是毀滅性的，不會有勝利者。」