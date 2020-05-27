【港版國安法】庫德洛：中港美企倘遷回國　華府會埋單

北京推動「港版國安法」引起國際關注。美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）5月26日接受訪問時表示，中國在香港的舉動將鑄成大錯，並承諾若美國公司希望將業務從香港或中國撤回美國，華府將支付有關費用。

港版國安法：美國白宮經濟顧問庫德洛5月26日接受訪問時表示，中國北京推動「港版國安法」將鑄成大錯。圖為他5月20日在白宮開會。（Reuters）

庫德洛接受霍士新聞（Fox News）訪問時表示，北京的舉動「令人非常不安」，並指北京在香港的舉動將鑄成大錯。

庫德洛表示，華府歡迎任何在香港或中國的美國公司。「如他們將供應鏈及生產線撤回美國，我們會盡力協助，並負擔遷移費用。」

庫德洛強調，中美關係變得緊張沒有影響第一階段貿易協議。不過他指總統特朗普因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情和其他事情對中國有點不滿，令特朗普感到貿易協議不及以往那麼重要。

共和黨參議員圖米（Pat Toomey）及民主黨參議員范霍倫（Chris Van Hollen）同日表示，會加快推動法案制裁損害香港自治的人的中國官員。他們早前聯合提案，制裁在香港實施「國安法」的中國官員與實體（entities），並懲罰與有關實體做生意的銀行。