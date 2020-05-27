美國白人女子遛狗與黑人男子爆衝突報警　涉種族歧視遭公司解僱

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美國一名遛狗白人女子與一名黑人男子5月25日在紐約中央公園發生衝突，後者要求她用狗帶繫着同行狗隻後，雙方發生口角，女子聲稱生命受到威脅而報警，最後女子因涉嫌種族歧視而遭到公司解僱。

事源白人女子埃米‧庫珀（Amy Cooper）25日早上前往紐約中央公園遛狗散步，黑人男子克里斯蒂安‧庫珀（Christian Cooper）當天也到了公園觀賞雀鳥。兩人分別走至公園內的園林區時，由於公園規定犬隻必須繫上狗帶，克里斯蒂安於是走向埃米，要求她遵守園內規則，惟遭埃米拒絕。

美國白人女子在紐約中央公園遛狗時，就是否用狗帶一事與一名黑人男子爆發口角，她因涉嫌種族歧視而遭到公司解僱。（AP）

豈料兩人因此發生口角，克里斯蒂安遂將二人的爭執過程拍攝下來，並上載至社交網站Facebook。片段迅速惹起網民關注，被分享了數千次，更成為另一社交網Twitter的熱門話題。截至26日下午，片段在Twitter已有超過2,900萬次瀏覽量。

片段顯示，克里斯蒂安大部分時間保持沈默，埃米則稱，「我正在拍照和報警，我現在就告訴他們（警察）有非裔美國男子正威脅我的性命。」

兩人爭執的片段在網絡瘋傳後，埃米所屬的富蘭克林鄧普頓投資公司（Franklin Templeton）26日在Twitter表示，「公司就25日中央公園的事件展開內部審查後，決定中止肇事員工的僱員合約，即時生效。我們不會容忍在富蘭克林鄧普頓投資公司內出現種族主義。」紐約警方則指出，事件中沒有任何人遭逮捕或向任何人發出傳票。

埃米事後向美國有線新聞網絡（CNN）表示，她希望「公開向所有人道歉」，「我不是一名種族主義者，我不是故意要傷害那個男人。」埃米又補充說，她也不是要故意要傷害非裔美國人社群。

克里斯蒂安稱，他拍攝有關片段，是因認為紀錄事情非常重要，「我們不幸生於黑人男子被視為目標的時代，例如黑人阿爾伯特（Ahmaud Arbery）被殺案。」阿爾伯特在2月時於喬治亞州一個住宅區街上慢跑，因被當成是爆竊犯遭一對白人父子開槍擊斃。

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