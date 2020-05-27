美國白人女子遛狗與黑人男子爆衝突報警　涉種族歧視遭公司解僱

美國一名遛狗白人女子與一名黑人男子5月25日在紐約中央公園發生衝突，後者要求她用狗帶繫着同行狗隻後，雙方發生口角，女子聲稱生命受到威脅而報警，最後女子因涉嫌種族歧視而遭到公司解僱。

事源白人女子埃米‧庫珀（Amy Cooper）25日早上前往紐約中央公園遛狗散步，黑人男子克里斯蒂安‧庫珀（Christian Cooper）當天也到了公園觀賞雀鳥。兩人分別走至公園內的園林區時，由於公園規定犬隻必須繫上狗帶，克里斯蒂安於是走向埃米，要求她遵守園內規則，惟遭埃米拒絕。

美國白人女子在紐約中央公園遛狗時，就是否用狗帶一事與一名黑人男子爆發口角，她因涉嫌種族歧視而遭到公司解僱。（AP）

豈料兩人因此發生口角，克里斯蒂安遂將二人的爭執過程拍攝下來，並上載至社交網站Facebook。片段迅速惹起網民關注，被分享了數千次，更成為另一社交網Twitter的熱門話題。截至26日下午，片段在Twitter已有超過2,900萬次瀏覽量。

片段顯示，克里斯蒂安大部分時間保持沈默，埃米則稱，「我正在拍照和報警，我現在就告訴他們（警察）有非裔美國男子正威脅我的性命。」

Oh, when Karens take a walk with their dogs off leash in the famous Bramble in NY’s Central Park, where it is clearly posted on signs that dogs MUST be leashed at all times, and someone like my brother (an avid birder) politely asks her to put her dog on the leash. pic.twitter.com/3YnzuATsDm — Melody Cooper (@melodyMcooper) May 25, 2020

兩人爭執的片段在網絡瘋傳後，埃米所屬的富蘭克林鄧普頓投資公司（Franklin Templeton）26日在Twitter表示，「公司就25日中央公園的事件展開內部審查後，決定中止肇事員工的僱員合約，即時生效。我們不會容忍在富蘭克林鄧普頓投資公司內出現種族主義。」紐約警方則指出，事件中沒有任何人遭逮捕或向任何人發出傳票。

埃米事後向美國有線新聞網絡（CNN）表示，她希望「公開向所有人道歉」，「我不是一名種族主義者，我不是故意要傷害那個男人。」埃米又補充說，她也不是要故意要傷害非裔美國人社群。

克里斯蒂安稱，他拍攝有關片段，是因認為紀錄事情非常重要，「我們不幸生於黑人男子被視為目標的時代，例如黑人阿爾伯特（Ahmaud Arbery）被殺案。」阿爾伯特在2月時於喬治亞州一個住宅區街上慢跑，因被當成是爆竊犯遭一對白人父子開槍擊斃。