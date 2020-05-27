特朗普遭Twitter標籤後　揚言關閉社交媒體公司

美國總統特朗普（Donald Trump）5月26日在Twitter的帖文遭標籤「需事實核查」（fact-check）後，他在27日繼續批評社交媒體，揚言立法監管對方，甚至勒令停業。

特朗普27日於Twitter留言，指共和黨人認為保守派人士的聲音遭到社交媒體平台完全滅聲，他稱大家容許這個情況發生之前，會作出強力監管，甚至關閉這些公司，因此呼籲對方即時修正他們的行為。

他的留言亦再次提及郵寄選票問題，形容這個制度造成作弊、偽造及盜取選票的情況，更形容「最多作弊的人就會勝出」。

....happen again. Just like we can’t let large scale Mail-In Ballots take root in our Country. It would be a free for all on cheating, forgery and the theft of Ballots. Whoever cheated the most would win. Likewise, Social Media. Clean up your act, NOW!!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020

特朗普在26日的帖文提出同樣論點，但之後被Twitter方面附上連結，建議讀者點擊有關句字「獲得有關郵寄選票的事實」。讀者點擊後，可看他這番言論的新聞，以及美國有線新聞網絡（CNN）、《華盛頓郵報》以及國會山報發布的文章。他們可看到那些新聞的部分節錄，以及將事實查核人員的發現、編製成一份摘要的頁面。

一直在Twitter活躍的特朗普其後反擊有關的做法，批評Twitter完全扼殺自由言論，稱自己作為總統，將不容許此事發發生。他指：「Twitter現在正干預2020年總統大選。 他們在說根據假新聞（媒體）有線新聞網絡（CNN）以及《華盛頓郵報》的事實查核，指出我在郵寄選票的言論會導致大規模的腐敗及欺詐，這是不正確。」