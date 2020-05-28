【新冠肺炎】歐盟歷來最大復蘇基金錢從何來？說服各國成關鍵

歐盟在5月27日提出有意成立總額7500億歐元（約6.4萬億港元）的復蘇基金，協助成員國自疫情恢復及重建經濟。這將是歐盟歷來最大的經濟刺激方案，但能否按計劃成立基金及執行？或許不會如此順利。

歐盟復蘇基金：圖為5月27日在比利時布魯塞爾開會的歐洲議會。會議中提出歷來最大筆總額7500億歐元的經濟刺激方案。（Reuters）

在這7500億歐元的基金中，5000億歐元將用作無償輔助，2500億歐元將用作借貸。歐盟預算這筆金額將可帶來價值1.8萬億歐元（約15.4萬億港元）的經濟作用。

這筆費用將會如何籌集得來？歐盟從未向成員國籌集如此規模的款項，據悉歐盟會以債券形式，向成員國發行30年的共同債券。然而這筆還款仍然會成為歐盟未來預算的重擔，因為歐盟必須讓27個成員國參與，包括被稱之為「慳儉四國」（Frugal Four）的奧地利、丹麥、芬蘭與荷蘭。

這四個國家才於一星期前發表聲明，反對振興方案以無償方式進行。

無償輔助金及貸款的分配比例、附加什麼條件，以及如何贏得歐盟較貧窮的成員國支持亦成為了難題。因此有分析認為歐盟會另外尋求款項來源，如推行各種包括膠袋稅、高科技稅等補充不足，減輕各國負擔。計劃預期至2021年才撥入預算實施，歐盟仍有時間制定及修改計劃內容，以說服各成員國。

若然計劃成功，將會成為歐盟歷來最大的經濟刺激方案，亦會是歐盟第一次聯合發債，為投資者提供大規模投資泛歐洲債券的機會。

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