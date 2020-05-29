特朗普嬲Twitter標籤推文　威脅關社交平台　Fb：不做真相仲裁者

美國總統特朗普（Donald Trump）威脅關閉社交媒體。Twitter首席行政總裁多爾西（Jack Dorsey）5月27日回應，堅持公司對特朗普推文進行事實核查的決定。Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）卻認為，私營電子平台不應擔當「真相重裁者」（arbiter of truth）。

圖為Twitter首席行政總裁多爾西2019年6月11日表受路透社訪問時所拍的照片。（Reuters）

多爾西透過Twitter發表聲明，指出為公司所有行為的負責是他本人而非公司員工，Twitter平台將繼續標記全球任何關於大選不正確或存在爭議的資訊，同時也會承認所犯下的任何錯誤。

多爾西還指出，做法並非讓Twitter成為「真相仲裁者」，公司目的是要將內容相互矛盾的資訊聯繫起來，並顯示它們有爭議，以便用戶自行判斷。他說Twitter須提高透明度，「這樣人們便可以清楚看到我們行動背後的原因。」

↓↓↓以下為多爾西發布的Twitter推文：

Fact check: there is someone ultimately accountable for our actions as a company, and that’s me. Please leave our employees out of this. We’ll continue to point out incorrect or disputed information about elections globally. And we will admit to and own any mistakes we make. — jack (@jack) May 28, 2020

Per our Civic Integrity policy (https://t.co/uQ0AoPtoCm), the tweets yesterday may mislead people into thinking they don’t need to register to get a ballot (only registered voters receive ballots). We’re updating the link on @realDonaldTrump’s tweet to make this more clear. — jack (@jack) May 28, 2020

Facebook：不應當「真相仲裁者」

Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）接受美國霍士新聞網絡訪問。訪問在美國時間5月28日播出。

在特朗普警告會關閉社交媒體後，朱克伯格說如政府繼續要「讓保守派噤聲」，聯邦政府可「大力規管」以及「將它們關閉」。他在回應總統的警告時說：「我必須了解他們的實際意圖。」 「但是總的來說，我覺得政府因擔心審查制度而選擇審查一個平台，並非正確的反應。」

他稱自己強烈相信，Facebook不應成為人們在網上所講所有東西的「真相仲裁者」（arbiter of truth）。

這張日期為2017年4月26日的照片中，顯示美國費城一部手機上的Twitter圖標。（AP）

Twitter標記特朗普推文 美總統生氣

這次風波的起源，是Twitter首次在平台上提示讀者，須對美國總統特朗普（Donald Trump）5月27日一則有關郵寄選票的推文進行事實核查。這是Twitter第一次在特朗普的推文附上這標籤及連結。

Twitter在特朗普5月27日的一則推文附上連結，建議讀者點擊有關句字「獲得有關郵寄選票的事實」。讀者點擊後，

特朗普5月26日的推文被Twitter標籤，這令人聯想到，這位美國總統發布的消息並不屬實，情況令人尷尬。（特朗普Twitter帳戶截圖）

可看他這番言論的新聞，以及美國有線新聞網絡（CNN）、《華盛頓郵報》以及國會山報發布的文章。他們可看到那些新聞的部分節錄，以及將事實查核人員的發現、編製成一份摘要的頁面。

此事令特朗普相當不滿，他在27日晚上發出推文，反擊這個社交網絡的做法，「Twitter完全扼殺自由言論，而我作為總統，將不容許此事發生！」