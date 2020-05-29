特朗普嬲Twitter標籤推文　威脅關社交平台　Fb：不做真相仲裁者

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美國總統特朗普（Donald Trump）威脅關閉社交媒體。Twitter首席行政總裁多爾西（Jack Dorsey）5月27日回應，堅持公司對特朗普推文進行事實核查的決定。Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）卻認為，私營電子平台不應擔當「真相重裁者」（arbiter of truth）。

圖為Twitter首席行政總裁多爾西2019年6月11日表受路透社訪問時所拍的照片。（Reuters）

多爾西透過Twitter發表聲明，指出為公司所有行為的負責是他本人而非公司員工，Twitter平台將繼續標記全球任何關於大選不正確或存在爭議的資訊，同時也會承認所犯下的任何錯誤。

多爾西還指出，做法並非讓Twitter成為「真相仲裁者」，公司目的是要將內容相互矛盾的資訊聯繫起來，並顯示它們有爭議，以便用戶自行判斷。他說Twitter須提高透明度，「這樣人們便可以清楚看到我們行動背後的原因。」

↓↓↓以下為多爾西發布的Twitter推文：

Facebook：不應當「真相仲裁者」

Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）接受美國霍士新聞網絡訪問。訪問在美國時間5月28日播出。

在特朗普警告會關閉社交媒體後，朱克伯格說如政府繼續要「讓保守派噤聲」，聯邦政府可「大力規管」以及「將它們關閉」。他在回應總統的警告時說：「我必須了解他們的實際意圖。」 「但是總的來說，我覺得政府因擔心審查制度而選擇審查一個平台，並非正確的反應。」

他稱自己強烈相信，Facebook不應成為人們在網上所講所有東西的「真相仲裁者」（arbiter of truth）。

這張日期為2017年4月26日的照片中，顯示美國費城一部手機上的Twitter圖標。（AP）

Twitter標記特朗普推文　美總統生氣

這次風波的起源，是Twitter首次在平台上提示讀者，須對美國總統特朗普（Donald Trump）5月27日一則有關郵寄選票的推文進行事實核查。這是Twitter第一次在特朗普的推文附上這標籤及連結。

Twitter在特朗普5月27日的一則推文附上連結，建議讀者點擊有關句字「獲得有關郵寄選票的事實」。讀者點擊後，

特朗普5月26日的推文被Twitter標籤，這令人聯想到，這位美國總統發布的消息並不屬實，情況令人尷尬。（特朗普Twitter帳戶截圖）

可看他這番言論的新聞，以及美國有線新聞網絡（CNN）、《華盛頓郵報》以及國會山報發布的文章。他們可看到那些新聞的部分節錄，以及將事實查核人員的發現、編製成一份摘要的頁面。

此事令特朗普相當不滿，他在27日晚上發出推文，反擊這個社交網絡的做法，「Twitter完全扼殺自由言論，而我作為總統，將不容許此事發生！」

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