【新冠肺炎】中美一臨時航班獲批　擬5月31日執飛

新冠肺炎（COVID-19）在美國持續擴散，已導致超過10萬人死亡。受此次疫情影響，中國全面暫停了中美間往來的客運航班。中國駐休斯敦總領事館網站5月29日發布文章稱，中國國航CA564臨時航班已獲美國運輸部批覆，目前正在辦理機組人員及隨機醫護人員入境手續。該航班擬於5月31日下午由休斯敦飛赴天津。

中美間往來航班因受疫情影響而中斷。中國駐休斯敦總領館發布臨時航班的最新通知。（中國駐休斯敦總領館網站截圖）

路透社此前報道稱，美國政府22日曾指責中國政府不允許美國航空公司恢復對華航線，並且命令四家中國航空公司向美國政府提交航班時間安排，還表示與中國的談判卻沒能達成協議。

美國交通部正在試圖說服中國允許美國的航空公司恢復在中國的客運服務。交通部亦在本週較早時以不符合要求為由，短暫延遲幾架中國包機航班。

對此，中國外交部發言人趙立堅回應稱，中方發布關於疫情防控期間繼續調減國際客運航班量的通知，這是在新冠肺炎疫情特殊時期，為了疫情防控需要。趙立堅表示，航班計劃根據有關規定對國際客運航班運行採取的特殊安排，並參照了多個國家做法，對中外各國航空公司一視同仁，公開、公平、透明。

趙立堅強調，中方注意到美政府有關部門要求中方航空公司提供航班飛行計劃的情況，中方反對美方對中方航空公司正常運營的客運航班採取任何可能的干擾或限制。