特朗普想「退會」但世衛無正式機制　美媒：難題留給國會

美國總統特朗普（Donald Trump）5月29日宣布要中止與世界衛生組織（WHO）的關係，讓美國「退會」，但事實上，世衛章程並沒有正式退出機制。美國媒體引述一名白宮匿名官員的評論稱，質疑特朗普能否真的「退會」，也有可能是政府純粹不撥款，然後把撥款的難題留給國會。

特朗普5月29日在白宮見記者，宣布要中止與世界衛生組織的關係（美聯社）

彭博社（Bloomberg）引述國際危機研究組織（International Crisis Group）聯合國事務總監高恩（Richard Gowan）報道，世衛與聯合國教科文組織（UNESCO）並不同，世衛章程內根本沒有正式退出的機制。他表示，這可能是因為世衛的創始國如美國等，當年覺得沒有國家會荒唐地想去退出。

高恩稱，實際看來，美國可能會單純中止向世衛撥款，繼而理論上就會失去投票權。

美國新聞網站Vox則引述一位匿名的白宮高級官員稱，質疑特朗普能否讓美國「退會」，但有可能特朗普是無限期凍結資助世衛，然後留給國會去強制撥款。

對於特朗普的決定，國會內多名民主黨議員作出批評，包括眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）形容特朗普的作為異常愚蠢，民主黨籍的參議員墨菲（Chris Murphy）則發文表示「這永遠不是要改革世衛組織，這些全是謊話，永遠總是關於轉移視線及找代罪羔羊。」