美國警察涉暴力執法被捕　「拉得快」不等於能夠迅速入罪

美國明尼蘇達州明尼亞波利斯警員紹文（Derek Chauvin）5月25日以膝蓋壓着非裔男子弗洛伊德（George Floyd）的頸部，導致後者死亡。紹文已被炒、被捕以及面臨3級謀殺罪與過失殺人罪，陷入眾叛親離的狀態，曾為選美冠軍的妻子也準備放棄這段婚姻。紹文的處理相當不妙，但有專家認為，檢察官想將他送入監牢，不一定像紹文被捕那樣快。

圖為由美國拉姆西縣警長辦公室提供的紹文的照片。（AP）

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美警壓頸疑犯 整整8分46秒

途人5月25日拍攝的影片中，弗洛伊德被壓住頸部無法呼吸，其他人見狀連忙叫紹文放開他，但這位警員沒理會，繼續壓住疑犯頸部。除了紹文，與他一同執勤的3名警察亦已被革職。

針對紹文的刑事控訴指出，他以膝蓋壓在弗洛伊德頸上達8分46秒，當中包括弗洛伊德身體已完全不動的3分鐘。

政府方面的驗屍報告稱，沒有發現任何支持死者是被扼死的事。結論是，死者生前行動受阻、體內可能有的致醉物，以及他體內潛在的健康問題包括心臟病，這些東西結合起來的效應，看來是導致他死亡的原因。死者遺屬已委託另一名法醫病理學家進行第二次驗屍。

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妻子訴請離婚 前警員處境更慘

紹文被指殺了人，他的妻子凱利（Kellie Chauvin）已申請離婚。她通過律師表示，對於弗洛伊德之死感到心碎，對他家人以及所愛之人表示極度同情。外界迄今尚未清楚她和紹文結婚多久，只知兩人並無子女。

紹文因過分暴力的行為失去事業，大好家庭也因此破碎。凱利來頭不小，是2018年明尼蘇達州夫人（Mrs. Minnesota）選美冠軍。她曾在賽前接受訪問，笑稱丈夫在警察制服之下是個溫柔與和善的人：「他是如此的紳士，他現在仍然會幫我開門，仍然會幫我穿上外套。」

#kelliechauvin #DerekChauvin wtf! https://t.co/yNxljLNXQr his wife was Miss Minnesota and they have a son George Xiong this is a blow to the Hmong community too! Racist white murder husband . He probably use slurs on her too. 90 day fiancé ass! pic.twitter.com/22cJWrCA0Y — My-Ishia Cason-Brown (@Myishiacb) May 29, 2020

#GeorgeFloydWasMurdered this is that murdering cop's wife #KellieChauvin dont Buy NO PROPERTY from this creeps family https://t.co/Z4YmdsGAZb — Kiki Max (@KikiAdoreMe) May 27, 2020

So.... The murderer cop Derek Chauvin is married to Tou Thao's sister. Kellie Chauvin. pic.twitter.com/CNyzqzBfN1 — Ashley Nicole ❣️ (@sweetlikeashley) May 29, 2020

她說在上一段婚姻結束後，心中有一個關於未來對象的條件清單。她當時認為紹文是完全符合所有條件。可惜的是，隨着他被捕與被控，兩人此情已成過去。

代表凱利的律師行在聲明中指出，她雖然在這段婚姻沒有子女，但希望她與前伴侶育有的子女、她年長的父母以及其親戚能在這段艱難的時間得以安全生活以及有私隱。從這段文字可見，丈夫的行為令她承受極大壓力。

圖為美國一名示威者5月29日來到紹文位於佛羅里達州的一個物業外示威。（AP）

紹文會罪成？ 調查徹底是王道

紹文已經被捕，如今人們關注的問題是，檢察官能夠如何做，去讓他入罪受刑。

美國網上媒體Insider.com引述美國前聯邦檢察官奧斯勒（Mark Osler）稱，現時發生在多個地方的暴力示威與騷亂，反映公眾不相信，政府能讓紹文為其不當行為負責的能力。顯然公眾缺乏信心是檢控官能快速拘捕與檢控紹文的原因。

奧斯勒說針對紹文的證據非常有力，他應在早於29日之前被捕，「除非有什麼是我們不知道、不在影片中的。」

Insider.com引述其他法律專家指出，「拉得快」不等於保證能成功入罪，只有通過一個徹底的調查才能做到。曾在明尼蘇達州擔任檢察官的蓋特納（Susan Gaertner）說，雖然途人拍的影片看來是證明紹文犯罪的鐵證，但檢察官還有大量證據與檢視，例如警員的隨身鏡頭、附近商戶閉路電視影片以及途人的證供，還有死者的驗屍報告。