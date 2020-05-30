FBI局長：示威事件顯示執法者若不尊重民眾權利　信任快速消失

美國明尼蘇達州一名非裔男子弗洛伊德（George Floyd）因警員過度暴力執法致死後，事件引發美國多個城市連日爆發抗議活動。當地媒體報道，聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗雷（Christopher Wray）向員工發電郵談論事件，他認為執法人員若不尊重民眾的權利，會完全破壞之前艱難地建立的信任，這次事件說明信任可以有多快速地消失。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，FBI局長是在5月29日晚上發出內部電郵，他提到自己與多數人一樣，都看到有關弗洛伊德遭警察拘留時的影像，他形容畫面令人深感不安。

圖為克里斯托弗雷2月初出席國會聽證會（Getty）

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FBI局長：事件說明信任可以多快消失

CNN節錄他寫的電郵內容，這位FBI局長在信中表示，執法人員常收到必要及充滿危險的工作，但此不會減弱他們在社會應發揮的關鍵及首要作用，就是保護和服務所有不論種族、信仰、取向及社會地位的公民，包括受到執法人員拘留的公民。

他稱「一旦我們（執法人員）不尊重民眾的權利，我們不僅玷污所佩戴的徽章，我們更會完全破壞由許多位執法人員艱難地建立的信任，特別是在少數族裔社區中。過去一周在明尼阿波利斯市發生的事件，清楚說明這種信任能夠以多快的速度消失。」

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