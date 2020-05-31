【美國示威】國防部：已準備派出憲兵　協助明尼蘇達維持秩序

美國明尼蘇達州非裔男子弗洛伊德（George Floyd）因警員過度暴力執法死亡事件，引發全國多個地方示威，部分示威演變成騷亂及破壞，國防部表示已準備派出憲兵協助維持當地秩序。

美國示威：明尼蘇達州州長沃爾茲指責有州外的組織趁示威製造混亂。圖攝於5月29日的記者會。（AP）

美國國防部發言人表示，作為預防措施，有關單位已進入戒備狀態，準備派出憲兵協助維持當地秩序。發言人指憲兵最快可在4小時內出動，而非平常的48小時。

《紐約時報》報道指，國防部長埃斯珀（Mark Esper）和參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）向明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）提出，當局願意派出憲兵協助維持當地秩序。但憲兵只會在沃爾茲提出要求下才會出動，沃爾茲並未提出有關要求。

報道指沃爾茲承認最初低估了示威程度，目前已動員全州所有國民警衛軍，合共1.3萬人應對。

沃爾茲指責有州外組織，如無政府主義者、白人至上主義者及販毒集團，正利用示威製造混亂。總統特朗普（Donald Trump）則指，騷亂是由反法西斯主義者及激進左翼策動。

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