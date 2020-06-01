【George Floyd事件】英德加等地示威　聲援美國反對警察暴力執法

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日在被捕期間遭警員以膝部壓頸後死亡，觸發國內多處的示威活動，部分演變成騷亂。美國的抗議活動將踏入第6晚，同時示威浪潮已由美國蔓延到英國、德國及加拿大等地。

十多名示威者29日到美國駐英大使館前抗議，規模在30日和31日擴大。有數千人在31日下午在倫敦市中心特拉法加廣場開始的抗議及遊行。

示威活動和平進行，有人舉起寫有「種族歧視無立足之地」的標語。弗洛伊德昏倒前向警員求饒時所講的「我無法呼吸」，亦出現在一些標語牌上。此外有示威者跪在地上呼喊：「沒有正義，沒有和平」，以及「呼喚我名，喬治・弗洛伊德」。

圖為5月31日英國的示威者舉起寫有「我們將呼吸」字樣的標語，走在倫敦街頭。（AP）

有份參加示威的牧師希欽（Sally Hitchiner）稱英國大批人走出來示威，反映該國熱心關注美國的情況。但她補充說，出來抗議需要熱情，但同時人們在做的事情也是有很大的風險。

她指的是，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情仍未消退。倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）在Twitter推文中指出這一點：「封城未解除，病毒仍在。」他建議人們盡量留在家、保持社交距離以及避免使用公共交通工具。

外界預期示威者不會照辦。英國抗議活動在會在本周繼續，包括曼徹斯特以及伯明翰等地。示威者計劃6月7日再往美國駐英國大使館門前抗議。

加拿大多倫多一名非裔女子5月27日在家中離奇墮樓，引發民眾上街示威。她的母親事前為女兒召警，想他們去協助極度憂傷的女兒。加拿大有人認為警方處理精神不穩者個案，最後不時以死亡收場，情況不能再出現。圖為5月30日，示威者在多倫多市中心示威。（AP）

除了英國，加拿大多倫多30日亦有類似的示威。抗議人士除了受到美國示威啟發，亦是為多倫多非裔女子帕凱（Regis Korchinski-Paquet）之死發聲。

帕凱的母親27日召警協助極度憂傷的女兒，最後女兒卻在露台墮樓身亡。當時家中只有她和一些警員。外界起初以為她是被推出去的，但遺屬的律師說，帕凱之母不信女兒是被推下去，但認為那些警員與她的死有關。

德國方面的情況是，數以千計示威者30日聚集在美國駐柏林大使館外，有人高呼「黑人的命也是命」。