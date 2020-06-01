【新冠肺炎】疫情雖未消退　部分國家或城市謹慎復課

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情雖然仍然持續，不過學生課業不能無限期暫停。香港5月27日起分階段復課，朝鮮、英國和日本東京都亦在6月1日復課。

韓國

韓國高三學生5月20日開始復課，高二及以下的年級亦在5月27日復課，包括幼兒園。

韓國6月1日確診病例累計11,503宗，死亡病例累計271宗。

朝鮮

韓聯社1日引述朝鮮中央廣播電台同日報道稱，全國中小學在6月初開始新學年課程，托兒所和幼兒園亦恢復運營。

韓聯社估計，朝鮮各級學校最遲會在6月10日前開學。朝鮮每年4月1日為新學年的開學日，今年已因疫情延遲。此外朝鮮大學和高三學生已於4月20日回校上課。

日本

日本東京都及部分地方的中小學6月1日起正式復課。有些地區的學校早於5月已經重開。

自日本5月25日解除緊急狀態後，學校重開的步伐加快。

日本6月1日確診病例累計增至16,787宗，死亡病例累計899宗。

日本新冠肺炎疫情：學生課業受影響的話，亦會影響他們升學與就業，因此各地政府都想在安全情況下，讓學生盡快重返校園。圖為2017年3月1日，日本東京的大學生在誓師大會中叫喊口號，為將要開始求職的自己及同伴打氣。（Reuters）

英國

英格蘭的小學在6月1日重開，蘇格蘭和北愛爾蘭的學校計劃至8月才重開，威爾士則未有確實的復課日期。

英國新冠肺炎病例是全球第4多，該國6月1日確診病例累計276,156宗，死亡病例累計38,571宗。

印度新冠肺炎疫情：印度計劃在7月讓學生復課。圖為5月27日，位於印度東北部那加蘭邦科希馬，有一家人坐在路邊出售蔬菜。由於東北部一些外勞以及學生返回當地村莊，導致一些邦的確診個案增加。（AP）

印度雖然累計確診病例是全球第7多的國家，且5月31日及6月1日的單日新增病例連續兩日超過8000宗，但政府仍然計劃在7月復課。