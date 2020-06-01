【新冠肺炎】兒童較難染病　復課無危險？

歐美等國家認為本國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情正在消退，已陸續復課。有人擔心學校環境會成為散播病毒的新溫床，但一些早已在4月復課的國家經驗指出，似乎並不需要如此擔憂。

新冠肺炎：歐洲部分國家已在4、5月陸續復課，但未見出現疫情在校園爆發。圖為5月18日法國昂熱一間中學。（Getty）

從目前的資料顯示，學童似乎並非新冠肺炎的高危一族。除了中國大陸外，丹麥、奧地利、挪威、芬蘭等國家已陸續復課。丹麥是歐洲最早復課的國家之一，自4月15日至今，未發現新冠肺炎在學童間傳播及爆發。

奧地利在5月18日復課，至今未在學童間發現確診患者數增加。德國亦同樣復課近一個月，雖然德國在移民庇護所、教堂和餐館均有疫情爆發，但校園卻未見有疫情。

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過去多個國家統計也顯示，新冠病毒對年輕人影響較低，感染人數較少。歐盟新冠肺炎研究工作協調組，比利時安特衛普大學（University of Antwerp）教授古森斯（Herman Goossens）表示，其中一個理由可能是兒童缺乏病毒的受體。

古森斯指出，10歲以下的兒童的細胞缺少一種名為ACE2的受體，讓新冠病毒難以入侵，這或許解釋為何多個國家都顯示10歲以下的群組感染率特別低的原因。

惟目前科學家對「兒童安全」無確切結論。因有兒童在感染新冠病毒後無出現肺炎症狀，但卻出現罕見嚴重的川崎症（Kawasaki disease），認為新冠病毒在免疫力旺盛的兒童中觸發強烈反應，導致自身免疫系統攻擊身體。