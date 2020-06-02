印度泰姬陵遭雷暴擊中　部分建築損毀

印度官員5月31日表示，印度北部的部分地區受雷暴影響，導致世界新七大奇景之一的泰姬陵（Taj Mahal）部分建築物損毀，其中包括主大門和部分欄桿。

該國為應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，著名旅遊景點泰姬陵自3月中關閉。現場圖片顯示，阿格拉（Agra）5月29日被風暴吹襲後，工人在檢視陵墓主要欄桿。

印度考古研究所（Archaeological Survey of India）負責人斯瓦恩卡爾（Vasant Kumar Swarnkar）稱：「原始結構的一部分，一個砂岩欄桿已經被損壞了。」此外，一根大理石欄杆、遊客等候區的假天花以及大閘亦受損。

新德里電視台（NDTV）引述當地媒體報道，雷暴和閃電5月29日在北方邦兩個地區導致至少13人死亡。致命的雷暴在印度6月至10月的季風季節較為常見。

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17世紀的沙加罕王（Shah Jahan）與慕塔芝瑪哈（Mumtaz Mahal）鶼鰈情深，出征也由她形影相伴。不幸瑪哈在1631年生下第4名女兒後活不過去。沙加罕為了紀念愛妻，於是命人修建大型陵墓，搜羅來自西藏、雲林等地的上好石材，終在17世紀中葉竣工。

泰姬陵不只建築華麗，更加早已成為愛人之間矢志不渝的象徵。泰姬陵所在的北方邦阿格拉亦發展成為旅遊城市，每年吸引約六百萬人到訪。

（綜合報道）