【美國示威】警放催淚彈清場開路　特朗普持聖經到教堂「博上鏡」

美國白宮附近爆發激烈示威，據指總統特朗普（Donald Trump）曾躲進地堡。美國有線新聞網絡（CNN）6月1日引述知情人士報道，特朗普不滿有關報道顯得自己軟弱，指希望在白宮大門外被人看到。特朗普同日手持聖經走到教堂，被指是爭取「上鏡」機會。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：

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報道指，示威者5月29日晚上聚集在白宮外時，特朗普曾被美國特勤局工作人員短暫地帶到白宮地堡內，並待了1個小時左右。特朗普5月31日未有公開露面，6月1日大部份時間也閉門工作。

據指，特朗普對被揭躲進地堡感到不滿，認為報道將自己描繪為對示威感到驚慌，顯得軟弱。特朗普想要在示威活動所在地方被人看到，驅使他決定前往聖約翰教堂（St. John's Church）露面，供傳媒拍照。

↓↓↓警放催淚彈驅趕示威者 特朗普手持《聖經》前往教堂供傳媒拍照：

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警方用催淚彈和橡膠子彈驅趕白宮附近的示威者，被指是為特朗普開路。特朗普隨後走到教堂，並高舉聖經。聖約翰教堂的費希爾牧師（Rev. Robert Fisher）說，事前不知道特朗普會前往教堂。他透露，前一日的縱火事件導致教堂地下室一間房間受損，不過兩棟歷史建築未受影響。

華盛頓聖公會教區的巴德主教（Mariann Edgar Budde）表示，她所在的社區並未批准特朗普訪問聖約翰教堂。她說：「他（特朗普）批准身着防暴裝備的警察使用催淚彈清理教堂院子。我對此感到憤怒。總統來到聖約翰教堂時，也沒有祈禱。」

巴德主教說：「他也沒有面對我們國家現在的痛苦，尤其是我們國家的有色人種」。她指，要「遠離這位總統的煽動語言。」