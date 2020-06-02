【新冠肺炎】美國軍艦再出現病例　軍方拒透露感染人數

繼「羅斯福號」航空母艦與「基德號」驅逐艦後，美國海軍「卡特霍爾號」（USS Carter Hall）船塢登陸艦近期也出現新冠肺炎疫情。

據美國《海軍時報》6月2日報道，「卡特霍爾號」上一些船員新冠病毒檢測結果為陽性，但美國海軍女發言人烏瑪亞姆（Amelia Umayam）1日引用美國國防部政策，拒絕透露該船艦的具體感染人數。

烏瑪亞姆表示，她於5月23日收到船員的檢測結果，當時這艘母港位於維珍尼亞州的軍艦在港口停靠，正在為作為颶風季節的備用增援部隊做部署準備。

「羅斯福號」航空母艦3月末出現3名確診病例，這是美國海軍首次在海上執勤的軍艦上發現新冠肺炎確診病例，至4月末，該艦超過1,000人確診新冠肺炎。圖為「羅斯福號」通過南海（Reuters）

烏瑪亞姆在一封電子郵件中說「船員在接受檢測後，進入了預防隔離區。」她又稱「部分船員留在船上，以維持港口清潔和設備維護工作的進行」。

烏瑪亞姆表示，對船員進行檢測是美國海軍保護部隊健康而採取的積極措施的一部分，那些上岸隔離的船員每天都會接受檢查。留在船上的船員與海軍陸戰隊隊員正在加強社交距離、減少聚集，穿着個人防護設備（PPE），推行廣泛清潔或消毒等防疫措施，並與他們的指揮系統保持聯繫。

烏瑪亞姆又以安全問題為由，拒絕透露「卡特霍爾號」上船員在出現新冠肺炎疫情之前，是否已受到行動限制。