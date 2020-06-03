【新冠肺炎・疫情】全球逾637萬人染疫　墨西哥單日確診創新高

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過637萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、最少37萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月3日上午7時33分，全球確診個案新增65,701個，累計增至6,372,447個，死亡人數新增3,387人，累計增至379,709人。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月3日上午7時33分，美國新增19,310宗確診個案，累計增至1,831,435個；死亡個案新增988‬宗，累計106,180個。痊癒個案為463,868個。美國已有逾177萬人接受檢測。

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巴西：衛生部6月2日公布新增1,262宗死亡個案，再創單日新高，累計增至31,199宗。確診個案增加28,936宗，累計增至555,383宗。

墨西哥：衛生部門6月2日公布新增3,891宗確診個案，再創單日新高，累計增至97,326宗。死亡個案增加470宗，累計增至10,637宗。

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