【美國示威】拜登：特朗普令國家陷入分裂　承諾推動種族融和

美國民主黨總統候選人、前副總統拜登（Joe Biden）6月2日批評總統特朗普（Donald Trump）處理非裔男子弗洛伊德（George Floyd）死亡而引起的連串示威事件不力，指對方令國家變成戰場，他承諾會修補種族關係。

拜登2日在費城（Philadephia）發表演說，指弗洛伊德死於警察手上的事件是對全國的警醒，稱大家不應心存僥倖，對種族歧視問題不聞不問，並批評特朗普上任後，將國家變成集積怨及新一輪恐懼於一身的戰場。他問大家是否願意見到這個情境，以及是否將恐懼、忿怒、指責傳向下一代。

拜登亦指，特朗普以為社會撕裂有利他爭取政治本錢，認為對方的自戀狂凌駕國家安寧，稱特朗普1日到白宮附近的聖約翰教堂的舉動是製造出鏡機會，形容他如果打開手上的聖經，或者會有所領悟。拜登承諾，不會容許恐懼或分裂情況發生。

而在演說中，拜登以個人經驗向民眾表達同情，指自己以前喪子之痛與大家現在所面對的悲痛感同身受，強調當局應迅速嚴懲警隊的害群之馬，並呼籲國會立法禁止警方使用鎖喉方式應對疑犯。

特朗普競逐連任團隊批評拜登的言論，指對方作出愚蠢的政治計算，以為可以利用形勢刺激選情，強調特朗普是帶領國家重回正軌的理想人選。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：