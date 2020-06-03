【美國示威】明尼蘇達州政府宣布　調查明尼阿波利斯市警方執法

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）被明尼阿波利斯市（Minneapolis）警員跪頸後死亡，明尼蘇達州（Minnesota）政府6月2日以人權罪起訴明尼阿波利斯市警方，調查當局的執法手段。

明尼蘇達州長沃茨（Tim Walz）及州人權部門2日宣布，就明尼阿波利斯市警方在弗洛伊德死亡事件提出人權申訴，調查警方在過去10年的執法方式和程序，判斷對方在執法時是否對有色人種採取歧視態度。

沃茨表示，政府在處理制度上的問題時，亦希望可以恢復地方秩序。他亦指這次是州人權部門首次向州內最大的警察部門進行制度上調查，同時州政府尋求與明尼阿波利斯市警方達成協議，即時推出措施應對出現多時的種族歧視問題。

美聯社報道，明尼阿波利斯市警方即使在2017年委任阿拉東多（Medaria Arradondo ）成為首位黑人警察首長，但當局長年歧視非裔及少數種裔美國人的情況未有解決。阿拉東多曾在2007年與另外4名黑人警員起訴市警方，指對方的人事變動、薪酬等措施有歧視成份，形容警方內部長期容許種族歧視，最終市政府達成和解，賠償74萬美元。

至於弗洛伊德的死亡事件，涉事警員被解僱紹文（Derek Chauvin）被控謀殺，而另外3名警員亦已經被解僱，但暫時仍未被起訴。

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