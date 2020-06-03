【美國示威】華盛頓形勢受控　特朗普多謝自己

美國明尼蘇達州非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日疑因警員過度暴力執法致死，觸發全美大規模示威騷亂。總統特朗普（Donald Trump）在騷亂未平息之際，6月2日與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）前往首都華盛頓東北的聖若望保祿二世國家朝聖地（Saint John Paul II National Shrine）獻花。

特朗普與梅拉尼婭的車隊駛往目的地的路上聚集大批示威者，亦有居民手持支持黑人的紙牌，並叫特朗普返回白宮的地堡躲避。

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據美國有線新聞網絡（CNN）5月31日報道，有白宮官員及執法人員稱，當抗議者在29日晚上聚集在白宮外時，特朗普曾被美國特勤局工作人員短暫地帶到白宮地堡內，並待了約1個小時。

後來有知情人士稱，特朗普不滿被揭躲入地堡，認為有關報道將自己描繪為對示威感到驚慌，顯得軟弱，因此希望在白宮大門外被人看到。他6月1日拿起聖經走到教堂，被指是爭取「上鏡」機會。

特朗普因不滿被曝兩次躲入地堡，特意拿起《聖經》前往教堂擺拍，請點擊查看大圖：

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特朗普2日亦在Twitter表示，華盛頓1日晚上沒有問題、很多人被捕，又指執法人員做得很好，要對華盛頓實行全面控制，並說這要歸功於自己，「多謝總統特朗普！」，他亦指自己是林肯（Abraham Lincoln）以來，為黑人社區付出最多的美國總統，稱任內黑人的失業、貧窮及犯罪率都是史上最低，更形容「好戲在後頭」。

D.C. had no problems last night. Many arrests. Great job done by all. Overwhelming force. Domination. Likewise, Minneapolis was great (thank you President Trump!). — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020

...AND THE BEST IS YET TO COME! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：

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另外，有國防部官員表示，國防部因應示威及破壞活動，已將五角大樓及首都地區其他國防設施的「部隊防護狀態」，提升至五級制中的第二高級別；有國防部官員稱，特朗普1日晚曾下令軍方派飛機飛越華盛頓上空，向示威者展示武力。網上片段拍到，當晚有直升機在樓宇上空低飛及盤旋。

Here is another shot from the #WashingtonDCProtest of a helicopter over a crowd. 🤬 pic.twitter.com/gbeUz6nYeX — Robert De Niro ᵖᵃʳᵒᵈʸ (@RobertDeNiroUS) June 2, 2020

（綜合報道）