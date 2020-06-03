弗洛伊德遺6歲女　前女友：永遠看不到她長大　追悼會分三地舉行

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日在被捕期間遭警員以膝部壓頸，最終不治。弗洛伊德的親友6月2日（周二）舉行記者招待會，期間心碎地表示，弗洛伊德永遠無法見證女兒成長。弗洛伊德的多場葬禮及追悼會，會分別於3個地方舉辦。

弗洛伊德與前女友華盛頓（Roxie Washington）育有6歲女兒吉安娜（Gianna）。華盛頓攜同吉安娜出席記招，分享吉安娜與父親的故事，並呼籲各界為弗洛伊德討回公道、伸張正義。華盛頓形容弗洛伊德深愛女兒，淚如雨下地說：「不管別人怎麼想，他（弗洛伊德）都是好人。」華盛頓感嘆，希望民眾明白警察從他們身上奪走了甚麼，弗洛伊德無法見證女兒畢業及結婚，女兒需要父親時，亦不能再得到他的倍伴。

弗洛伊德原本在德克薩斯州（Texas）候斯頓（Houston）生活，在當地被稱為「大個子弗洛伊德」，是一名社區領袖。前NBA球員史堤芬積遜（Stephen Jackson）是弗洛伊德的好友，史堤芬積遜透露，弗洛伊德後來為了從事一份問貨車的工作而搬到明尼蘇達州，希望為家人帶來更好的生活。

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弗洛伊德的葬禮會在6月9日於候斯頓舉行，當地6月8日也會有追悼會。而明尼阿波利斯市及北卡羅來納州（North Carolina）分別在6月4日及6月6日舉辦追悼會。代表弗洛伊德家屬的律師稱，前副總統拜登會出席弗洛伊德的葬禮。