【美國示威】小布殊：是時候檢討美國悲劇性的失敗

黑人弗洛伊德（George Floyd）遭暴力執法致死引發示威愈演愈烈，美國前總統小布殊（George W. Bush）6月2日呼籲全美檢討這場「悲劇性失敗」。

小布殊聲明表示，美國最大的挑戰是將來自不同背景的人們團結成一個公正且有機會的國家，但種族優越的教條和習慣，到今天依舊威脅着美國。即使身為美國人，因為膚色關係在自己的國家遭到騷擾和威脅。

美國總統特朗普6月2日發佈推文稱，「我的政府是繼林肯以來，所有總統當中對非洲族裔貢獻最大的一屆。」圖為2020年6月1日，美國總統特朗普在白宮講話後前往聖約翰教堂，大量警察全副武裝進行警戒。（AP）

「此次的悲劇提出了一個早該解決的問題：我們該如何結束社會中制度性種族主義問題。準確審視自己的唯一方式是，傾聽那些痛苦和悲傷的聲音。那些試圖壓制這些聲音的人無法理解美國的含義，也無法理解美國如何變得更好。」

「這場悲劇之前，早已出現一連串類似慘案，這讓我們不禁要問一個老早就該問的問題：如何終結社會之中這種系統性的種族主義？很多人都質疑我們社會的公正性，這是有原因的。黑人群體的權利反覆遭到侵犯，卻從未被及時充分地解決。」

小布殊表示，現在是美國檢討悲劇性失敗的時候。

美國總統特朗普（Donald Trump）最初雖然同樣認為黑人弗洛伊德死亡需要調查，但當示威愈演愈烈時，他開始把示威暴力推卸給左翼分子，更威脅將派成千上萬全副武裝的軍人平息騷亂。

小布殊與特朗普同屬共和黨。