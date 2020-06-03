【美國大選】拜登贏7州和華府初選　距離成為正式候選人再近一步

美國首都華盛頓及另外7個州份6月2日舉行民主黨總統初選，前副總統、參選人拜登全數勝出，距離正式成為民主黨總統候選人再近一步。他目前已取得1903票黨代表票。

賓夕法尼亞州（Pennsylvania）是這次初選中黨代表票最多的州份，結果77歲的拜登在該州取得77.2%的選票，成功勝出，位列第二的佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）則取得19%選票。

在首都華盛頓，拜登取得76.9%選票勝出；桑德斯的得票率為9.9% ; 夏威夷州聯邦眾議員加伯德（Tulsi Gabbard）只得到0.4%票數。

這次初選也有受到疫情與美國社會風波影響，由於非裔男子弗洛伊德（George Floyd）在被警察拘捕期間受傷，最終不治，引發多個城市連日出席示威，多個地方實施宵禁，加上受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，很多選民選擇以郵寄的方式投票。有4個州原定4月舉行初選，但因疫情而延期。這次是近３個月以來最大型的一次初選。

拜登若要正式取得候選人資格，就要在這輪初選中取得89%的黨代表票，但也有分析指，他已在3月初的「超級星期二」初選中取得主導優勢，即使這輪初選成績未達標，他也能取得候選人資格。