【美國大選】「不投給我便不是黑人」　拜登為言論道歉

篤定代表民主黨出戰美國總統大選的前副總統拜登（Joe Biden）接受電台節目訪問時對黑人主持人說，如果仍然未決定支持總統特朗普（Donald Trump）抑或他便「不是黑人」。言論引起爭議，拜登5月22日道歉。

圖為2015年11月6日，美國時任總統奧巴馬和副總統拜登在白宮出席活動。（路透社）

拜登5月21日接受訪問時，主持人針對種族問題對拜登提出質問。外界傳出拜登有意揀選白人參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）作為競選搭擋，主持人問會否選擇由非裔女性出任副總統，並指黑人選民「在初選拯救了你的政治生涯」。拜登回應指，有考慮多名黑人女性的人選。

拜登的幕僚隨後希望結束採訪，不過主持人指，「你不可以這樣對黑人媒體。」拜登回應說，「我可以這樣對白人媒體和黑人媒體」，並解釋因為妻子要用電視廣播室。主持人指有更多問題問拜登。拜登回應，如果主持人對應該支持特朗普抑或拜登仍然猶豫不決，主持人就不是黑人。

外界將言論解讀為拜登已經認定黑人選民會投票給他自己。拜登和全國黑人商會（U.S. Black Chamber of Commerce）通話時為言論道歉，指自己不應該如此輕率，「沒有人應該基於種族、宗教或背後投票給任何政黨」，並表示不會將非裔美國人群體視為理所當然。