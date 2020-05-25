【美國大選】拜登尋找副手人選　專家認為女議員克洛布徹無法勝任

美國11月舉行總統大選，前副總統拜登（Joe Biden）代表民主黨基本上沒懸念，但由哪位女性擔任副總統拍擋則成為焦點。有消息指多位人士已經入圍，包括曾經參與黨內初選的參議員克洛布徹（Amy Klobuchar），但有黑人民權專家直言她並非合適人選。

全國廣播公司（NBC）5月22日報道，拜登最快在7月公布副總統拍擋人選，現時正進行篩選程序。有多名人士表示，自己成功入圍候選人名單，當中有消息人士透露，佛羅里達州眾議員戴明斯（Val Demings）正式接受拜登競選陣營的面試，並稱她肯定在名單上。

戴明斯20日受訪時承認，自己的名字在拜登的副總統候選人名單上，並指如果獲提出擔任這個職位，她會接受。

明尼蘇達州參議員克洛布徹被認為其中一名可能成為拜登副手的人選，但有黑人及拉丁裔專家認為她可能會拖累選情。（Reuters）

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）則報道，明尼蘇達州參議員克洛布徹亦獲拜登陣營邀請面試，但她沒證實有關報道。克洛布徹曾參加初選，落敗後表態支持拜登，兩人關係友好，她不時為對方舉行籌款活動，更在其中一個活動籌得超過150萬美元。而在克洛布徹的丈夫感染新型冠狀病毒（COVID-19）入院時，拜登曾多次致電慰問。

拜登與克洛布徹的關係雖然算是密切，但新聞網站Politico23日報道，克洛布徹在初選得不到黑人選民的支持，有十多名黑人和拉丁裔策略師及民權人士警告，她在初選及擔任明尼蘇達州檢察官的表現為人詬病，假如拜登以對方為競選拍檔，對選情可能造成反效果。

拜登早前則證實，有多名黑人女性獲考慮為副總統拍擋人選。