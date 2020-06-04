【新冠肺炎．疫情】全球逾639萬人染疫　墨西哥死亡數創單日新高

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過639萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、最少38萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月4日上午7時33分，全球確診個案新增21,509個，累計增至6,393,956，死亡人數新增3,609人，累計增至383,318人。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月4日上午7時33分，美國新增18,417宗確診個案，累計增至1,849,852個；死亡個案新增919‬宗，累計107,099個。痊癒個案為479,258個。美國已有逾182萬人接受檢測。

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韓國：中央防疫對策本部6月3日公布，截至當日零時，韓國24小時內新增49宗確診個案，累計11,590宗。新增個案當中，有46宗屬社區感染。首爾梨泰院夜店和富川物流中心的感染群組新增個案有減少趨勢，不過教會群組再現感染。韓國另外新增1宗死亡個案，累計增至273宗。

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巴西：衛生部6月2日公布新增1,262宗死亡個案，再創單日新高，累計增至31,199宗。確診個案增加28,936宗，累計增至555,383宗。

墨西哥：衛生部門6月3日公布新增3,912宗確診個案，再創單日新高，累計增至101,238宗。死亡個案增加1,092宗，同創單日新高，累計增至11,729宗。

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