【美國示威．最新消息】馬蒂斯批特朗普搞分化　奧巴馬籲改革警隊

美國明尼蘇達州非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日因警員過度暴力執法致死，在美國民間引起激烈反響。與此同時，警民關係愈趨惡化，續有示威者及警員受傷。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：

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6月4日（香港時間）

【09:00】美國前總統奧巴馬（Barack Obama）6月3日回應近日的示威時，呼籲改革警隊，並促請每名市長與地區磋商，審視地方警察部門使用武力的政策和指引。

【08:56】美國前國防部長馬蒂斯（James Mattis）6月3日批評總統特朗普，稱對方是他有生以來見過，第一個不試圖團結美國人民的總統，「甚至不會去嘗試假裝（團結美國人民），反而是試圖分化（人民）」。

【08:54】美國總統特朗普（Donald Trump）6月3日接受《Newsmax TV》訪問時，改口稱認為毋須派遣軍隊平亂。

【08:45】涉嫌以膝部壓頸超過8分鐘後導致美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）死亡的美國警員紹文（Derek Chauvin），早前被控三級謀殺及過失殺人罪，他在6月3日被加控二級謀殺，另外3名在場的警員亦遭起訴，被控協助和教唆二級謀殺，當局同時向三人發出拘捕令。

【08:40】美國總統特朗普（Donald Trump）6月3日否認曾被帶到地堡避難，強調到地堡兩、三次，全是為了視察，不是為了自己的安全而撤退。

【08:22】美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）6月3日表示，他不支持政府以《暴亂法案》（Insurrection Act）派遣軍隊控制全國大規模騷亂，稱以軍隊作執法用途應該是最後手段，而且只可以在最迫切和危急的情況下才出此下策。

6月3日（香港時間）

【18:58】首都華盛頓連續多晚出現大規模示威，國防部表示已調派1600人的陸軍部隊進駐首都的軍事基地。不過，部隊不會直接參與控制示威人群的工作，只是處於「提高警戒狀態」。

根據美聯社報道，美國至今已至少有9300名示威者被捕。

【15:31】西雅圖議會附近，數百名示威者於警方防線外集結。警方施放胡椒噴劑，示威者舉起雨傘抵擋。

More umbrellas going up at front of demonstration— crowd chanting “no more gas!” #seattleprotests pic.twitter.com/9Pt2T5zLwB — Michael Spears (@MichaelKIRO7) June 3, 2020

【13:30】亞特蘭大當地時間晚上9時開始宵禁。示威者向警方投擲水樽和發放煙花。警方隨即發放催淚彈驅趕。

【13:24】洛杉磯宵禁期間，有示威者於市長住所外聚集，高叫「和平示威」的口號。警察上前進行拘捕，數百名示威者被捕，遭警方帶走。