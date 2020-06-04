【美國示威】累計逾1萬人被捕　洛杉磯佔最多

在美國黑人弗洛伊德（George Floyd）因警方暴力執法死亡後，全國多個地方爆發示威，美國媒體報道，在全美已知逮捕行動中，有超過10,000人被捕。總統特朗普（Donald Trump）提議出動軍隊應對抗議活動，此遭到前國防部長馬蒂斯（James Mattis）的批評。

據美聯社6月4日報道，每天都有抗議者湧上街頭，執法部門提高了逮捕權，被逮捕的人數每天增加數百人。目前已有超過1萬人被捕。

在洛杉磯遭逮捕的人數佔全國的超過四分之一，其次是紐約，達拉斯和費城。許多逮捕是針對低級違法行為，例如違反宵禁和疏散行為。數百人因盜竊和搶劫罪被捕。

在首都華盛頓，截至6月3日下午，在被捕的400多人中，有86％來自華盛頓特區，馬里蘭州和維珍尼亞州。

國家律師協會洛杉磯辦事處執行主任羅傑斯（Kath Rogers）說，她對該市被捕人數眾多感到驚訝。羅傑斯呼籲被捕者與其保持聯繫，以便辦事處可以成為被捕者大規模防務的一部分。

洛杉磯市長摩爾（Michel Moore）6月2日吿訴該市警察委員會，逮捕的大部分人（約2500人）是因為未能被驅散或違反宵禁行為。

摩爾吿訴專家組，其餘的人是因犯罪被捕，包括入室盜竊，搶劫，毆打警官和其他暴力行為。

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美國有線電視新聞網（CNN）6月4日文章稱，總統特朗普面臨着前軍方領導人精英集團前所未有的反抗。馬蒂斯6月3日發表聲明稱，特朗普是他一生中見過的第一位不試圖團結美國人民的總統。