金與正強烈譴責脫北者散佈反朝傳單　威脅廢除朝韓軍事協議

朝鮮勞動黨機關報《勞動新聞》6月4日刊登最高領導人金正恩胞妹、勞動黨第一副部長金與正的談話，強烈譴責脱北者自韓國向朝散佈反朝傳單，並警吿稱「垃圾不要玩火自焚」。

金與正現任朝鮮勞動黨第一副部長，但外界一直推測她是朝鮮最高領導人金正恩的繼任者，在朝鮮官媒上發表的文章也極受關注。（Reuters）

金與正在6月4日發表的談話中威脅道，韓方若不就有關人員散佈反朝傳單的行為採取相應措施，將面臨開城工業園區被拆除，朝韓聯絡辦公室被關閉，或朝韓軍事協議被解除的局面。

談話指出，韓方不可能不清楚《板門店宣言》和韓朝《軍事協議》中禁止在非軍事區一帶散佈傳單等一切敵對行為的條款，在《六一五韓朝共同宣言》發表20周年即將到來之際，韓方如將上述行為視為個人和言論自由，則即將面臨最壞的局面。談話中還要求韓方制定相關法規，阻止民間團體對朝散發傳單。

值得注意的是，金與正在談話中形容脱北者是「垃圾」、「傻瓜」、「狗」等，言辭激烈，譴責意味明顯。

韓聯社6月4日報道指出，此次談話具體指向韓國脱北者團體「自由朝鮮運動聯合」5月31日對朝散發傳單一事。該團體當時在位於京畿道西北部的金浦市用大型氣球向朝鮮散發了50萬份傳單、50本手冊、2,000張1美元紙幣和1,000張記憶卡。傳單上寫有「金正恩是宣布新戰略核武器路線的偽善者」等內容。

朝鮮勞動黨5月24日舉行第七屆中央軍事委員會第四次擴大會議，朝鮮勞動黨委員長、勞動黨中央軍事委員會委員長金正恩在會上提出進一步強化國家懾止核戰爭的能力和在高度戒備狀態下運營戰略武裝力量的新方針。

此次由金與正親自出面發表談話，並將相關內容刊登至朝鮮全民可見的《勞動新聞》上，反映出朝方嚴肅對待韓國民間團體向朝散佈傳單的問題，同時也是在對內發布決不會對棄朝投韓者坐視不管的警吿。