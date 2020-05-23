金正恩再次消失20多天　韓媒：已離開平壤到元山

繼5月1日出席磷肥工廠竣工儀式後，朝鮮最高領導人金正恩至今又有20多天沒有公開露面，韓媒試圖揭曉金正恩這段時間「隱身」背後的行蹤。

韓國《中央日報》5月22日報道，韓國政府官員5月21日表示「金正恩在4月11日之後一直遠離平壤，停留在元山地區」，官員又稱他「5月1日出席在平南順天舉行的肥料工廠竣工儀式後，仍繼續留在元山一帶活動」。

對朝消息人士稱，金正恩在出席工廠竣工儀式後還訪問部隊，並視察了導彈等戰略武器的研發情況，一直保持着非公開的活動，也就是說，金正恩的健康並無特別問題。

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韓國仁濟大學統一系教授陳喜官表示「金正恩長能夠長時間離開平壤，居住在元山地區，說明現在的朝鮮政權非常穩定」，他認為「在遠離中朝邊境新型冠狀病毒危險區的各個地方之中，此處（元山別墅）的辦公設施最完備」。

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路透社在5月22日的報道中也指出，金正恩在今年4月以及5月至今一共公開露面4次，而2019年同期為27次。

根據總部在韓國首爾的追蹤朝鮮訊息的機構Korea Risk Group執行長Chad O'Carroll的統計，自2011年掌權以來，金正恩之前在這幾個月公開露面最少的還是在2017年，為21次。

韓國統一部5月22日則表示，正在監控形勢發展，但指出金正恩經常不公開露面。