【美國示威】倫敦萬人聲援　約翰遜：種族主義為社會所不容

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）死亡激起全國示威，歐洲多地也有人聲援。英國倫敦6月3日有數以萬計的示威者上街，表達對種族主義的憤怒。首相約翰遜（Boris Johnson）開腔回應，指種族主義和種族暴力同樣為社會所不容。

圖為6月3日，英國倫敦有人發起行動聲援美國示威，有警員單膝跪下加入抗議。（Reuters）

示威者佈滿國會廣場和特拉法爾加廣場（Trafalgar Square）等地方。他們仿傚美國美式足球員卡佩尼克（Colin Kaepernick）的做法，單膝跪下抗議針對黑人的警暴，有少數在場警員加入。示威者經過唐寧街10號的首相官邸和倫敦警察局總部期間報以噓聲。示威活動大致和平。

約翰遜出席疫情記者會時，被問到對於示威想向美國總統特朗普（Donald Trump）說什麼。他表示哀悼，並指對發生在弗洛伊德身上的事件感到震驚和難受。他指，英國對特朗普和美國所有人的訊息是，種族主義和種族暴力同樣為社會所不容。

約翰遜認為，民眾有示威的權利，不過促請民眾和平示威，並遵守減少社交接觸的規定。

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約翰遜過去部份言論被批評為種族歧視。2018年，約翰遜出任外相期間，曾撰文指穆斯林女子穿着罩袍像銀行劫匪和信箱。有示威者經過唐寧街時，大叫「約翰遜是種族主義者」。