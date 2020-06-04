【美國示威】美國士兵軍官反對：出兵鎮壓只會令局勢升級

美國總統特朗普（Donald Trump）威脅派出軍隊鎮壓示威，國防部長埃斯珀（Mark Esper）6月3日表示無此必要，不贊成動用《暴亂法》出動軍隊。除了國防部長外，軍方的士兵及軍官亦提出反對之聲。

美國示威：圖攝於6月3日，國民警衛軍部隊在白宮附近與示威者對峙。（Getty）

美國《軍事時報》（Military Times）訪問了多名軍人，發現多人均對特朗普出兵的計劃表示反對。

有國民警衛隊士兵指出，出動正規軍只會進一步煽動抗議活動，令局勢升級。他指出兵會帶來威權主義下使用軍隊鎮壓的印象，破壞國民對軍隊的信任，造成全輸局面。

有陸軍軍官亦表示，軍隊的訓練是如何擊潰敵人，他們未曾訓練過如何處理群眾活動：「我的部隊不懂如何容忍示威者持續向他們投擲雜物，或判斷應如何使用適當武力去應對。」該軍官稱出兵鎮壓或會造成示威者死傷。

一名上尉亦表示反對執行這些任務，稱若一定要執行，那會希望身處現場確保部隊們是在做正確的事，如向需要的人提供醫療服務，並拒絕執行非法或不道德的命令。

有現役的海軍中尉批評，事件讓軍隊蒙羞：「當看見警察用催淚彈驅趕和平示威者，看見特朗普與軍方人員合照，那是一種恥辱。在華盛頓特區使用直升機恐嚇抗議者更是可恥。」該中尉更鼓勵國防部長辭職，不可讓軍隊陷入特朗普的煽動中。

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