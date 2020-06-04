【美國示威】唐人街遭波及　華人組織︰示威與搶掠是兩批人

美國明尼蘇達州非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日遭警員過度暴力執法致死，觸發全美大規模示威騷亂，部份更演變成暴力及搶掠事件，至少有6個城巿的唐人街被波及，包括現正實施宵禁的紐約巿；有華人組織代表稱，不法分子混入了示威者當中，進行抗議和搶掠的是兩批人。

傳媒報道，美國至少6個爆發抗議和騷亂的地方，均出現亞裔店舖遭破壞或搶掠的情況，分別是明尼蘇達州、芝加哥、紐約、加州奧克蘭市、三藩巿及洛杉磯；紐約曼哈頓的唐人街自周日（5月31日）起有多間藥房、煙酒店鋪、鐘錶及首飾店遭搶掠；一間華人手機店被洗劫，搶匪在警察趕到才四散，店主的家人在網上表示，雖然支持替被壓頸死亡的黑人伸張正義，但破壞、搶劫等行為並非正義，只會令情況變得更差。

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中華公所主席于金山表示，紐約唐人街是當地遊行隊伍前往警察局和集合地點的必經之地，而不法之徒會混入示威隊伍，相信「有人在背後挑動他們」。

華人組織同源會會長黃友興稱，觀察所得，進行抗議和搶掠的是兩批人，「示威抗議警察逼害黑人是一隊人，他們不是來打架的，不是來破壞的；搶掠是另外一隊人，他們是很有計劃、很有準備的人，一旦經過或看到諸如珠寶店，就把準備好的磚頭拋過去，然後搶東西」。他認為，搶掠者的一個目的是要製造混亂和恐懼。

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為阻止不法之徒入夜後趁機打劫，紐約市決定實施宵禁，市長白思豪（Bill de Blasio）6月1日宣布，紐約市於當晚11時至翌日早上5時實施宵禁，在2日進一步提早在晚上8時實施，有關措施會維持到本月7日。紐約州長科莫（Andrew Cuomo）以「丟臉」來形容搶掠亂象。

曼哈頓中城第五大道沿線的間商店現已裝上木板，遮蓋店舖以免繼續遭受破壞。一名木工在施工時感嘆：「這不是紐約，這根本是海盜之地。」