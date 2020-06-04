韓國檢方向法院申請拘捕三星副會長李在鎔

韓國三星電子集團副會長李在鎔因涉嫌違反《資本市場法》規定，韓國檢方6月4日向法院申請拘捕令，三星對此表示遺憾。

三星李在鎔：圖攝於5月6日，李在鎔就捲入造假及繼承風波道歉，並稱不會讓自己子女繼承三星事業。（Getty）

韓國檢方4日表示，針對三星2015年涉嫌會計欺詐的合併案，已向法院申請對三星副會長李在鎔及另外兩名高層展開拘捕。

韓國金融監管機構發現三星旗下三星生物製藥（Samsung Biologics）市值在2015年膨脹4.5萬億韓圜（約286億港元），檢方認為這一操作提高了三星另一家子公司三星第一紡織（Cheil Industries）的價值。第一毛織後與三星物產（Samsung C&T Corp）合併，李在鎔被指在帳目上做假，並一度被指曾賄賂前總統朴槿惠以獲得政府對合併案的支持。

李在鎔在2017年曾捲入前總統朴槿惠貪污案，被判刑2年半、緩刑4年。檢方於5月26日及29日曾兩次傳召李在鎔問話。

三星聲明對檢方的舉動表示遺憾，所屬律師團表示，檢方針對三星的調查密度與力度史無前例，而李在鎔和三星集團在面臨經營危機的情況下仍認真協助檢方調查。而在調查事實上已經結束的情況下，檢方提出的犯罪指控無法讓人接受。