【加州食人魔】美37歲男子殘殺祖母　持碎冰錐在警察面前挖食屍體

即時國際
撰文：
最後更新日期：

美國近期發生一宗殘忍謀殺案，一位37歲男子持碎冰錐和刀子殺害自己的祖母，當警方接獲通報到場後，發現男子站在屍體旁邊，不斷挖食自己祖母的屍體，警方上前勸說男子仍繼續動作，警方最後只好持槍壓制男子，目前警方正在調查男子是否有毒癮，並以謀殺罪處理，而男子的保釋金則是高達110萬美元。

疑犯沃里克照片（點圖放大）：

根據英國《太陽報》報道，這位男子名叫沃里克（Dwayne Wallick），他在1日持碎冰鑽和刀子殺害了自己的祖母，加州警方接到報案，指出沃里克獨自站在一個血淋淋的女子身旁，警員到場後發現沃里克正不斷挖食自己祖母的屍體，警方表示他們曾嘗試叫他停止手邊的動作，但沃里克並沒有理會，繼續挖食的行為，直到他們拿出槍喝止他，並跟他發生肢體衝突，才壓制住他。

目前警方正在調查沃里克是否因毒癮殺害自己的祖母，而屍體仍需要做進一步的調查，但全案以謀殺罪處理，沃里克保釋金則高達110萬美元。

【相關圖輯】經典禁片《食人族大屠殺》謎團：拍戲還是真實殺人？導演一度被控謀殺（點圖瀏覽劇照及劇情摘要，慎入）：

+50
+49
+48
日本兵庫縣23歲大學生疑用十字弓射擊親戚釀兩死　包括70歲祖母
韓國前摔角選手竟是殺人魔　兇殘手法曝光　從遺體脫下手鐲贈妻子
葡萄牙饒舌歌手狂曬鈔票炫富　疑遭綁匪擄走兩個月後尋回腐屍
泰國警方池塘撈出近300件人骨　富二代疑為連環殺人犯
印尼富二代設計師用兒童脊椎造「人骨手袋」　稱從道德來源取得
【印度版陳同佳】男認酒店房內殺女友　警錄影廠「拉人」全程直播
加華裔富商欲娶美艷外甥女　遭表姊夫碎屍百塊　兇手謀殺罪不成立
美父感恩節打獵　誤認9歲兒子是野兔親手開槍射殺　當場崩潰

延伸閱讀：

都是紓困惹的禍？夫領到3萬只做「一件事」 妻氣炸離婚

6歲男童從馬桶上滑落 跌入糞坑後溺斃

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。