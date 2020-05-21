食人族大逃殺｜殺人分屍場面極真實　導演被控謀殺及淫穢等罪

喜歡獵奇、暴力及血腥的影迷，相信都應該聽過《食人族大屠殺》（Cannibal Holocaust）。這部由意大利著名導演Ruggero Deodato執導的經典禁片，電影在四十年前於米蘭上映僅十天，便遭到當地法院勒令停播。更甚的是，電影在法國上映時，遭當地雜誌《Photo》認為戲中的殺人畫面為真實事件，導演隨即被指控謀殺及觸犯淫穢等罪。究竟這部作品是否如傳聞所言，是一部「兇殺紀實電影」（Snuff Film）。

《食人族大屠殺》以「偽紀錄片」形式拍攝，當年戲中充斥著大量血腥、暴力及裸露的鏡頭。（《食人族大屠殺》劇照）

《食人族大屠殺》以「偽紀錄片」形式拍攝，故事講述三男一女組成的拍攝團隊深入南美洲拍攝食人族紀錄片。可是四人杳無音信，於是有關當局派出三人拯救隊前往當地尋找他們的下落。可是，拯救隊與當地部落接觸後，發現四人早已死亡，但他們的攝影機仍在族長手中，於是拯救隊成員之一Harold Monroe教授，主動用以物易物的方式換回拍攝器材。在獲得死者的遺物後，拯救隊返回紐約，並觀看攝製隊生前的作品。豈料，他們發現了一個令人髮指的真相，而Harold Monroe教授在電影結尾的一句︰「誰才是真正的食人族」引起觀眾反思。

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Harold Monroe教授在《食人族大逃殺》結尾的一句對白「誰才是真正的食人族」引起觀眾極大反思。（《食人族大屠殺》劇照）

《食人族大屠殺》之所以成為禁片，就是片中充斥著大量血腥、暴力及裸露的鏡頭，而戲中的虐殺畫面幾可亂真，讓導演、監製及編劇惹上官非。導演Ruggero Deodato急澄清戲中的分屍、酷刑、強姦、輪姦及謀殺等畫面全是電影手法，但對殺害動物的畫面直認不諱。最終劇組虐待動物罪罪名成立，判處四個月緩刑。導演在製作上合共殺了七隻動物，其中一幕因為出現錯誤，導致兩隻猴子死亡。導演在2007年譴責他自己昔日行為：「引進動物這行為非常愚蠢。」

《食人族大逃殺》中的分屍、酷刑、強姦、輪姦及謀殺等畫面全是電影手法，並非如傳聞所言「真實的」。（《食人族大屠殺》劇照）

《食人族大屠殺》在1980年於米蘭首映後，觀眾早期的反應非常正面。身為首映觀眾之一的《獨行俠》三部曲導演Sergio Leone，寫了一封信給導演Ruggero Deodato︰「真是一部好電影！第二部分的寫實拍攝手法是大師級，但拍攝太真實了，我相信你會有麻煩。」沒想到，電影上映十天就應驗了Ruggero Deodato的說話。據了解，電影被禁播前獲200萬美元票房收入，而電影成本只需10萬美元，對於當時來說是一個不錯的成績。導演之後在2003年接受訪問時稱，電影在全球多次重新上映後，全球票房高達2億美元收入。在2006年，美國權威雜誌《Entertainment Weekly》把電影列為影史最具爭議電影第六位。

《獨行俠》三部曲導演Sergio Leone非常欣賞導演Ruggero Deodato的拍攝手法。（《食人族大屠殺》劇照）

為了紀念這部經典驚慄電影踏入40周年，Fantastico Studio在上月初宣布推出一款名為《Cannibal》的遊戲，讓玩家可以體驗戲中斬猴子頭、活剝海龜殼及追殺食人族等行為，這遊戲預定在今年11月發售。