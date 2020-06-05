Google：中國及伊朗黑客企圖入侵特朗普及拜登競選團隊

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美國總統大選在11月舉行，Google6月4日指，來自中國及伊朗的黑客分別企圖入侵出戰大選的現任總統特朗普（Donald Trump）及前副總統拜登（Joe Biden）的競選團隊電郵帳戶，但未能成功。

Google威脅分析小組（Threat Analysis Group，TAG）主管亨特利（Shane Huntley）4日於Twitter留言，指拜登競選團隊成為中國政府支持黑客的目標，而伊朗黑客則以釣魚式攻擊（phishing）針對特朗普競選團隊成員，但兩個團隊都沒有上當。亨特利已經向旗下用戶發出警告，並將事件轉介聯邦執法部門。

他亦指，涉事的黑客組織分別被稱為「APT31」及「APT35」。

特朗普競選團隊的電郵帳戶曾多次遭受伊朗黑客企圖入侵，微軟（Microsoft）在2019年公布一個被稱為「迷人小貓」（Charming Kitten）黑客組織企圖入侵其中一名總統候選人的競選人員電郵帳戶，消息指該名成員來自特朗普團隊。而「迷人小貓」正是「APT35」的另一名稱。

另外在今年較早前，網絡安全企業Area 1指，俄羅斯黑客曾針對拜登兒子曾擔任董事的烏克蘭能源公司。

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