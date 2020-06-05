【美國示威】澳洲與法國民眾上街　聲援美國示威者

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日在執法過程中死亡，導致美國多處出現示威，部分演變成暴亂。包括澳洲及法國在內，都有民眾聲援美國示威者。

數百人6月2日在澳洲悉尼遊行，高呼全球抗議潮中頻頻出現的口號「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）。英國《衛報》當地時間6月4日消息稱，澳洲多個城市將在未來幾天繼續舉行進一步抗議活動。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）6月4日出面接受電台採訪，呼籲國內抗議者冷靜，解釋說雖然國內的確有些領域需要改進，但「不要將海外發生的事情引進澳洲。」

莫里森認為：「我們不需要給本國（和他國）畫上等號，要用我們自己的方式處理問題。」莫里森強調說：「我們不需要像其他國家那樣出現分裂，我們需要團結一致，互相照顧。」

莫里森還提醒抗議者，記得保持距離，以防傳播新型冠狀病毒肺炎。

法國巴黎有兩萬人在6月2日違反新冠疫情禁令，在高法門前聚集示威，舉拳吶喊「沒有公平，就沒有和平！」抗議種族歧視和暴力執法，聲援美國抗議者的同時，呼籲當局醒悟，為2016年7月在巴黎郊區疑因暴力執法窒息死亡的黑人查奧爾（Adama Traoré）伸張正義，懲治涉案獄警。

抗議者屈里耶（Curier）接受法國《解放報》（Libération）採訪時被問道是否願意在美國生活時說，「永遠不！」「謝謝了，但我想活着。」「在美國你能夠實現自己的夢想，但同時你也很可能被警察或是鄰居殺掉，因為是黑人。」