朝鮮稱將關閉韓朝聯絡辦公室　不滿脫北者散布反朝傳單

韓聯社6月5日報道，朝鮮勞動黨統一戰線部發表聲明，再譴責有脫北者團體向朝鮮方向散布反朝傳單一事，並批評韓國的處理，朝方表明不惜斷交的意志，並稱第一步就是要完全關閉韓朝聯絡辦公室。朝鮮更表示，準備讓韓國陷入焦頭爛額的境地。

圖為2018年9月韓國與朝鮮的首個聯絡辦室公揭幕時（美聯社）

這次朝鮮威脅關閉的韓朝聯絡辦公室，位於開城工業園區，之前在2018年9月揭幕。

朝鮮統一戰線部稱，面對事態發展，決心走入對決這一惡性迴圈，朝方的立場是要快刀斬亂麻，直到韓方推進並通過涉反朝傳單立法，否則邊境地區發生讓韓國頭疼的事，朝方也別無他法，朝方正準備讓韓國陷入焦頭爛額的境地。

統一戰線部又表示，勞動黨第一副部長金與正（即朝鮮領導人金正恩的胞妹）當天指示著手探討落實此前對韓談話的內容，並下達有關傳單事件的工作指示，第一步就是要關閉韓朝聯絡辦公室，並稱之前警告的部分將一一落實。

金與正大罵脫北者「人渣」

金與正之前已在6月4日透過官媒朝中社發表講話，大罵有關脫北者在韓朝邊境一帶向朝鮮散布反朝傳單的事件。她罵道「不配做人的一群壞東西膽敢污蔑我們的最高尊嚴，拿核問題說事。」她又指脫北者是賣國求榮的人類渣滓、「狗」、「垃圾」等，言辭激烈。

金與正並批評韓國縱容這些行為，威脅稱韓方若不就有關人員散布反朝傳單的行為採取措施，將面臨開城工業園區遭拆除、朝韓聯絡辦公室遭關閉，或朝韓軍事協議遭解除的局面。

圖為朝鮮最高領導人金正恩（左）及其妹金與正（右）2018年9月在平壤接待韓國總統文在寅時簽署文件（美聯社）

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脫北者用氣球向朝鮮散發傳單

韓聯社報道，在這次金與正的講話前，韓國脫北者團體「自由朝鮮運動聯合」5月31日曾向朝鮮散發傳單，該團體當時在位於京畿道西北部的金浦市，利用大型氣球向朝鮮散發50萬份傳單、50本手冊、2000張1美元紙幣和1000張記憶卡。傳單上寫有「金正恩是宣佈新戰略核武器路線的偽善者」等內容。