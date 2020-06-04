脫北者用氣球散布反朝鮮傳單　金與正斥「人渣」　韓國籲民眾停止

朝鮮最高領導人金正恩的胞妹、勞動黨第一副部長金與正6月4日透過官媒譴責脱北者自韓國向朝散佈反朝傳單，又斥對方是「垃圾」、「人類渣滓」，還威脅廢除朝韓軍事協議後，韓國統一部同日呼籲民眾停止在邊境向朝鮮散發傳單。 韓聯社報道，脫北者團體之前利用氣球向朝鮮方面散發50萬份傳單、2000張1美元紙幣等。

圖為朝鮮最高領導人金正恩（左）及其妹金與正（右）2018年9月在平壤接待韓國總統文在寅時簽署文件（美聯社）

韓國：散布反朝傳單屢次加劇邊境局勢

韓國統一部發言人呂尚基6月4日在例行記者會上表示，散布反朝傳單的行為威脅邊境地區居民的人身和財產安全，政府正在就此研究有效方案，並呼籲民眾勿在邊境散布反朝傳單。他稱，散布反朝鮮的傳單屢次加劇邊境地區的緊張局勢，而且對邊境地區造成環境污染，損害當地居民的生活條件。

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金與正大罵脫北者

這次事件始於朝鮮官媒朝中社6月4日刊登金與正的講話，題為「切勿引火燒身」，她稱5月31日時聽取了有關脫北者在韓朝邊境一帶向朝鮮散布反朝鮮傳單的報道，她表示「不配做人的一群壞東西膽敢污蔑我們的最高尊嚴，拿核問題說事。」她又罵脫北者是賣國求榮的人類渣滓、「狗」、「垃圾」等，言辭激烈。

金與正並批評韓國縱容這些行為，她威脅稱韓方若不就有關人員散布反朝傳單的行為採取措施，將面臨開城工業園區遭拆除、朝韓聯絡辦公室遭關閉，或朝韓軍事協議遭解除的局面。

圖為2018年9月韓國與朝鮮的首個聯絡辦室公揭幕時（美聯社）

脫北者用氣球向朝鮮散發傳單

據韓聯社報道，在這次金與正的講話前，韓國脫北者團體「自由朝鮮運動聯合」5月31日曾向朝鮮散發傳單，該團體當時在位於京畿道西北部的金浦市，利用大型氣球向朝鮮散發50萬份傳單、50本手冊、2000張1美元紙幣和1000張記憶卡。傳單上寫有「金正恩是宣佈新戰略核武器路線的偽善者」等內容。