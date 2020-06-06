【美國示威】涉推跌老翁頭部着地流血　紐約水牛城警察停職受查

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美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）死亡激起的示威持續。紐約州水牛城（Buffalo）兩名警員於清場期間，推倒一名白髮老人，對方頭部着地流血。檢察官6月5日宣布對事件展開刑事調查。有同袍不滿涉事警員被停職，辭任機動部隊。

從公共廣播電台WBFO拍攝的影片可見，一群手持警棍並戴有頭盔的警察當地時間6月4日晚上8時宵禁令生效時開始清場，75歲的Martin Gugino走到警員面前，兩名警員推倒對方，頭部着地流血。一名警員上前檢查傷勢，另一名警員其後催促他繼續工作。傷者和警員看來是白人，未知相關背景。

州長科莫（Andrew Cuomo）出席記者會時質疑涉事警員的做法，「為什麼？為什麼有需要（這樣做）？威脅在哪裏？」他形容，警方的做法可怕，並指已經聯絡目前留院的傷者。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死　導致美國多處發生示威或騷亂：

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伊利縣地區檢察官辦公室現時正在調查事件。水牛城市長布朗（Byron Brown）表示，兩名涉事警員已經被停職停薪。當地傳媒WGRZ報道，57名警員不滿同袍被停職，認為涉事警員只是履行職務，決定辭任機動部隊抗議，但未有辭職。

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