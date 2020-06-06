【美國示威】特朗普「消費」弗洛伊德　拜登批評言論可恥

美國5月的失業率下降至13.3%，總統特朗普（Donald Trump）6月5日談及此事時，將日前被警方以膝壓頸部身亡的非裔男子弗洛伊德（George Floyd）相提並論，稱希望對方在天之靈都會認為這是一件好事，並認為這是他一個偉大的日子。前副總統拜登（Joe Biden）批評特朗普的言論可恥。

特朗普在在白宮玫瑰園簽署一項關於小企業貸款靈活性的法案儀式時，稱今次失業率回落可能是「美國史上最偉大的一次反彈」，形容當地前途一片光明。他續稱「希望喬治（弗洛伊德）從天上望下來，說這是國家正發生一件偉大的事情」，因此對他和大家而言，這是個都是美好的一天。

很大機會代表民主黨出戰11月總統大選的拜登批評特朗普的言論可恥，他表示弗洛伊德的遺言「我不能呼吸了」響遍全國，甚至是全世界，因此特朗普企圖借弗洛伊德之口發表言論的舉動是非常卑鄙。

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美國經濟受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情打擊，導致失業率一度升至14.7%，而在勞工部5日公布最新就業數據前，不少分析師估計失業率升至近20%，但受到新增250萬個職位刺激，失業率「爆冷」地回落至13.3%。

不過美國有線新聞網絡（CNN）指，即使就業情況有改善，黑人的失業率仍比白人高，拜登認為，黑人和拉丁裔人士的失業情況仍然嚴重，特朗普的言論令大家認清他的本質和所關心的對象。拜登指，特朗普仍然不明白自己正在火上加油，與數千萬面臨嚴重生計問題的民眾脫節。

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