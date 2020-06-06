美國非裔男子弗洛伊德掀示威浪潮席捲全國　近日多處抗議漸趨平和

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日在被捕期間遭警察以膝部壓頸後死亡，導致全國多地爆發示威，部分演變成騷亂。隨時間過去，該國多處示威活動亦漸趨平和。

美國示威：圖為6月3日部署在白宮附近的國民警衛隊成員與一名示威對視。（AP）

華盛頓

首都華盛頓6月5日晚有500多名示威者冒雨抗議。當地警方6月3日至4日沒拘捕任何示威者。

華盛頓哥倫比亞特區（Washington D.C.）市長鮑澤（Muriel Bowser）致函總統特朗普，要求聯邦政府撤出所有聯邦執法人員及軍人，並指她已解除當地緊急狀態。

華盛頓市面有平靜的跡象，但鮑澤與總統之間火藥味甚濃。她因不滿白宮外的和平示威者遭強勢驅離，與總統特朗普（Donald Trump）隔空爭執。華盛頓政府6月5日在白宮外路面漆上「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）的大字，吸引大批民眾圍觀。

美國示威：圖為6月5日在美國明蘇達州舉行的示威。示威者在聖保羅斯街頭聚集，為5月25日死於警暴的非裔男子弗洛伊德發聲。（AP）

明尼阿波利斯

明尼阿波利斯市政府決定禁止警察在執法時使用「鎖喉」（chokeholds）控制被捕人。另外，當局亦要求警員在執法期間，若目睹同袍在未經授權下使用武力，就要立即干預。

5月25日在警察「鎖喉」後死去的，是非裔男子弗洛伊德（George Floyd）。警察指他被捕期間反抗，其中一位名為喬文（Derek Chauvin，前譯「紹文」）的警員用膝部壓着弗洛伊德的頸部。

弗洛伊德登時動彈不得，並不斷喊出「我無法呼吸」，然而4名警察置若罔聞，警員依然膝蓋壓住弗洛伊德頸部，維時8分46秒。驗屍報告指弗洛伊德死於心臟驟停。

亨內平縣法醫辦公室6月3日公開完整的驗屍報告，指弗洛伊德的頸部被警員用膝蓋按壓逾8分鐘，不過並非直接死因。法醫認為，弗洛伊德死於心臟驟停，並定為他殺事件。報告也提到弗洛伊德生前患過新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。

美國示威：圖為6月5日示威者在紐約市布魯克林區遊行。（AP）

紐約及其他地方

紐約州多地6月5日仍有示威。紐約市自6月3日以來執行宵禁令，270名違反宵禁令的示威者被捕。有示威發起人開始呼籲示威者在宵禁時間前散去，但仍有人拒絕離去。

除了紐約州，洛杉磯同日有大批民眾前往市政大樓前獻花悼念弗洛伊德以及其他在警方執法期間失去生命的人；南加州的幾個城市也有小型且和平的遊行。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：