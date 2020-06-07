【新冠肺炎・疫情】全球確診病例突破700萬個

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過689萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、最少39萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：世界數據統計網站Worldometer提供的即時數據顯示，截至格林威治標準時間6月7日11時40分，全球確診個案突破700萬宗，累計達7,005,474宗。死亡個案突破40萬宗，累計達402,669宗。康復人數累計3,427,040人。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月7日下午12時33分，全球確診個案新增41,367宗，累計增至6,897,225個，死亡人數累計新增1,468宗，累計增至399,789人。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月7日下午12時33分，美國感染病例新增631宗，累計增至1,920,061宗，死亡病例新增11宗，累計增至109,802宗。美國已有逾197萬人接受檢測。

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韓國：中央防疫對策本部6月7日公布，截至當日零時，韓國24小時內新增57宗新增確診個案，為連續第二天新增病例超過50宗，累計增至11,776宗。全國累計死亡個案維持在273人。

墨西哥：該國衞生部門6月6日公布，新增確診個案3,593宗，累計增至113,619宗。死亡個案新增341宗，累計增至13,511宗。

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俄羅斯：該國6月7日公布新增8,984個確診個案，累計增至467,673個。死亡個案新增134個，累計增至5,859個。

英國：英國6月5日新增1,650宗確診病例，累計確診283,311宗。死亡案例新增357宗，累計40,261宗。

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巴西：政府公布的數據顯示，該國在6月6日新增27,075宗確診病例，累計確診672,846宗；新增死亡病904宗，累計死亡病例35,930宗。目前巴西的確診總數居全球第2，僅次於美國。

巴基斯坦：6月5日公布，該國單日死亡個案增82個，累計4,688個。

新冠肺炎疫情：斯里蘭卡民眾5月30日在科倫坡出席音樂會，有參加者戴着口罩，也有人不戴口罩。（Reuters）

斯里蘭卡：斯里蘭卡旅遊部門6月5日公布，該國計劃自8月1日起允許外國遊客在無需強制隔離2周的情況下入境。但政府要求旅客在出發前72小時內接受檢測，並提供對病毒呈陰性的檢測結果，然後抵達當地機場後也會接受免費PCR檢測。部門指，除非發現有病徵，否則無需隔離。

印度：衞生部6月7日公布，過去24小時新增9,971個確診病例，連續第5日創單日新高，累計增至246,628個，令印度超逾西班牙成為全球累計個案第5多的國家。死亡個案新增287個，累計增至6,929個。痊癒人數累計119,292人。

印度國防部秘書（即第一副部長）庫馬爾（Ajay Kumar）已確診。他目前情況穩定，以及進行居家隔離；部長辛格（Rajnath Singh）也因此開始改為在家辦公。